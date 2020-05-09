Программа 1С УНФ для эффективной работы малого бизнеса в условиях кризиса

В период пандемии малый и средний бизнес рискует пропасть с экономических радаров своей страны из-за ограничений в работе и снижения покупательской активности. Большая часть сознательных граждан предпочитает самоизолироваться, начинает экономить на покупках и во многом себя ограничивает. Программа 1С Управление нашей фирмой https://1cv.tech/catalog/1c-unf/ имеет бесплатные функции создания мобильного приложения и сайта с каталогом ваших товаров или услуг, что дает возможность продолжать работу дистанционно и сохранить покупателей даже во время ограничений, связанных с карантином.

Управление нашей фирмой: плюсы и особенности программы 1С

На момент написания статьи разработчики выпустили версию УНФ 1.6.20 на платформе 1С:Предприятие 8.3, которая стала лучше и удобнее, чем предыдущие за счет добавления новых функций. Для принятия решения о покупке 1С Управление нашей фирмой, изучите основные достоинства конфигурации 1С УНФ:

Встроенный простой и удобный конструктор мобильного приложения прямо в программе в несколько щелчков мышью.

Интеграция с конструктором сайтов 1С-UMI и создание сайта меньше чем за час.

Большое количество настроек потребует немного времени, чтобы в них разобраться, но с лихвой окупается при дальнейшей эксплуатации ПО.

Полная автоматизация бизнеса позволяет освободить время для выстраивания выгодных партнёрских отношений с поставщиками и клиентами.

Не требуется сопровождение системного администратора, достаточно купить «1С: Управление нашей фирмой» и запустить программу установки на ПК.

Наличие единой БД даёт возможность узнать информацию о клиентах и товарах за несколько кликов.

Полный набор финансовых отчётов упростит создание налоговой декларации и других документов, а также сократит затраты на отделы бухгалтерии и финансового аудита.

Упрощённая система составления графиков и таблиц позволит избавиться от кип бумажных папок, а наличие функции автозаполнения сократит временные затраты.

Мобильный доступ к базе данных и информации о заказах и покупках увеличит объёмы продаж и упростит взаимодействие с клиентами.

Купить 1С УНФ и другие программы 1С по выгодной цене с полным комплексом сопутствующих услуг можно на сайте компании Высокие технологии. Здесь клиентам доступен выбор дополнительных опций и заказ сервисов 1С для программы. Например, сервис 1С Отчетность для отправки отчетности в контролирующие органы прямо из программы 1С или 1С Контрагент для автоматического заполнения реквизитов ваших партнеров по ИНН. Использование 1С УНФ не требует глубоких познаний в сфере бухучета, а также особого профессионализма. Интерфейс интуитивно понятен и легко подстраивается под различные виды деятельности малого и среднего бизнеса.

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