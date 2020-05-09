Как почистить ковер снегом

Ковер, расположенный на полу, регулярно подвергается загрязнениям. В нем скапливается пыль, грязь, волосы, появляются пятна. Чтобы почистить напольное покрытие, можно воспользоваться простыми народными средствами. Зимой особой популярностью пользуется чистка снегом. Это бюджетный и эффективный способ, помогающий избавиться от грязи и пыли. Но, если Вы не хотите тратить свое время, - обратитесь к сотрудникам нашей компании. Мы предлагаем профессиональную химчистку ковров на дому, используя мощное оборудование и профессиональные средства. Всего через два часа Вы получите чистый, сухой, обновленный ковер. Мы используем только проверенные сертифицированные чистящие средства, которые эффекивно удаляют пятна и безопасны для животных и людей.

Как можно почистить ковер снегом

Почистить изделие можно двумя методами:

Уминанием - палас необходимо выстелить на снегу лицевой стороной вверх. На ворсистую поверхность необходимо набросать снег и походить по нему в течение 5-10 минут. Во время ходьбы ковер тщательно уминается в снежный покров. Выбиванием - на ковер наметается слой снега. Он выбивается при помощи гибкой выбивалки. Ковровое покрытие необходимо постоянно переворачивать, регулярно набрасывая свежий снег.

Подготовка и правила

Перед тем, как вынести ковер на улицу, его нужно тщательно подготовить. Его нужно пропылесосить, чтобы избавиться от волос, пыли и мусора. Чтобы удалить мелкий сор, поверхность можно обработать антистатиком. Если напольное покрытие имеет темный цвет, его можно обработать свежей чайной заваркой. Дополнительно загрязнения можно убрать при помощи соли.

Обрабатывать ковер можно только свежим, рыхлым снегом. Подтаявший не подойдет, ведь он уже грязный, не сможет очистить изделие, а только оставит его мокрым. Не рекомендуется совмещать чистку снегом и каким-либо моющим средством. Для чистки шелковых изделий такой вариант не подойдет, ведь при попадании влаги он потеряет свои свойства, а внешний вид - испортится. В таком случае, Вам можно заказать химчистку ковров с вывозом в цех, предлагаемую нашей компанией. Наш сотрудник приедет и заберет ваш ковер в специализированный цех. После чистки ковер вам доставят обратно домой. В нем не будет грязи, пыли, пятен, вредных микробов. Мы чистим ковры, выполненные из разных материалов, ведь используем щадящие, но эффективные средства.

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