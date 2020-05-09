Отслеживание почтовых отправлений Новой почты

Тем, кто занимается торговлей через сеть, и у клиентуры интернет-магазинов, достаточно часто возникает необходимость выяснить, где находится заказанный товар. Процесс отслеживания посылок Новой почты не требует особых усилий, он прост и удобен. Для получения необходимой информации нужен лишь номер декларации. Разберемся подробнее, как это делается.

Информация о посылке по номеру декларации

В поисковой строке браузера необходимо набрать адрес сервиса и перейти на главную страницу сайта. В окно «отследить», в верхней части экрана, необходимо внести 14 цифр номера декларации и активировать поиск. Номер декларации (накладной) уникален для каждого почтового груза. После этих нехитрых манипуляций, трекинговые системы компании начнут отслеживание почтового отправления. Если все сделано правильно, в результате появится страница с исчерпывающей информацией о статусе отправления, актуальной в момент запроса:

местоположение посылки (в пути или на складе);

предполагаемое время доставки посылки;

маршрут;

информация об отправителе (ФИО, номер телефона);

адрес места назначения;

вес почтового отправления;

информация по оплате (включая стоимость доставки).

Следует отметить, что для получения полной информации о посылке необходимо указать номер телефона, использовавшийся при приобретении товара. Это ограничение предотвращает незаконное получение данных о грузе третьими лицами. Переход по ссылке «Документы для получения», на этой же странице покажет перечень необходимых документов для получения посылки, ссылка «Переадресация», поможет перенаправить отправление по новому адресу.

Так же доступна украиноязычная версия сервита - Відстежити вантаж.

Дополнительные способы

Если пройти процедуру регистрации на сайте, появляется дополнительная возможность получать сведения о состоянии груза в реальном времени, при помощи уведомлений. Для этого нужно оформить подписку на услугу «SMS-трекинг». Информация об изменениях статуса посылки будет поступать на телефон или электронную почту.

Независимость от наличия компьютера, обеспечит установка мобильного приложения «Новой почты», с удобным, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций.

А недавно Новая почта начала доставлять посылки из Китая, в скорем времени на сайте появится возможность отследить посылки и по aliexpress номеру декларации товара.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.