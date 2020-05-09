Корма Farmina класса холистик можно купить на сайте Holistic-korm

Компания Farmina предлагает разнообразные корма, относящиеся к категории «холистик». Есть хорошие варианты, разработанные специально для собак, отдельно – для кошек. Выбирая корм Фармина, вы обеспечиваете домашнему животному долгую жизнь без болезней. Готовая продукция в полной мере отвечает высоким европейским стандартам.

Фирма Фармина разработала серии, которые учитывают уникальные особенности питомцев. Во внимание принимаются такие важные параметры, как: возраст, порода, исходное состояние здоровья и прочие. Например, среди прочих видов товаров есть корм, дополненный антиоксидантами. Это особые вещества, препятствующие старению. Кроме того, существуют диетические варианты. Как правило, их выбирают люди, чьи домашние животные имеют некоторые проблемы со здоровьем.

Какое питание для собак и кошек предлагает Farmina?

Farmina выпускает консервы, отличающиеся своей питательной ценностью. Основные преимущества сухих и влажных холистик- кормов:

· сбалансированный состав корма Farmina, где есть все элементы, которые нужны животному для полноценного существования. Каждая формула была разработана с участием профессионалов. Также в работе принимали участие заводчики с большим опытом. В качестве основы в большинстве случаев выступают мясные продукты высокого качества (это около 70% от общего состава). Оставшаяся треть – это фрукты и овощи, обеспечивающие поступление витаминов, клетчатки и углеводов в организм. Генно-модифицированные организмы и глютен отсутствуют;

· прекрасные вкусовые качества. Даже самые прихотливые питомцы непременно это оценят. Есть настоящие деликатесы, включающие в свой состав такие нестандартные ингредиенты, как цитрусовые плоды. В каталоге можно найти изысканные консервы с тунцом и креветкой, а также корма с курицей и гранатом, разработанные с учетом потребностей щенков. Чтобы сократить вероятность мочекаменной болезни, стоит обратить внимание на беззерновой корм, в основе которого утка и киноа – редкая зерновая культура;

· достойное качество рационов. Компания никогда не останавливается на достигнутом уровне, стараясь совершенствовать свои товары. При этом к работе нередко привлекаются практикующие ветеринары;

· разнообразие вариантов. Есть варианты для здоровых питомцев и для животных, склонных к каким-либо заболеваниям.

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