Интернет-магазин "Maridel" осуществляет продажу и доставку морепродуктов на дом по Москве

Магазин "Маридель" понравится людям, которые высоко ценят качественные продукты питания. Если вы мечтаете о том, чтобы каждый день баловать себя и своих домочадцев свежими и полезными дарами моря, стоит внимательно изучить каталог. Здесь представлены различные виды морепродуктов, которые отличаются непревзойденным вкусом.

Обширный ассортимент магазина

На данный момент мы готовы предложить десятки наименований рыбной продукции и морепродуктов. Среди них наибольшей популярностью пользуются:

камчатский краб, который продается в замороженном виде. Есть также консервы, не нуждающиеся в дополнительной термической обработке. Достаточно вскрыть банку, чтобы насладиться великолепным вкусом;

моллюски. Они уже были очищены, следовательно, нет необходимости тратить время на их извлечение;

красная икра, которая украсит собой застолье. Даже небольшого количества деликатеса достаточно, чтобы сделать закуску, салат ярким и нарядным;

мидии, законсервированные в собственном соку;

замороженные стейки, которые были сделаны сразу же после вылова рыбы. Достаточно минимальной обработки для приготовления замечательных блюд, отличающихся своей питательностью и приятным вкусом.

Хотелось бы заметить, что морепродукты не только вкусны, но и очень полезны. В их состав входят протеины, минералы, различные группы витаминов.

Вы можете купить морепродукты, даже если придерживаетесь диеты для снижения массы тела. Их энергетическая ценность невелика, кроме того, большая часть продуктов почти не содержат жиров и углеводов. Зато в них много белка, обеспечивающего поддержание энергетического баланса.

Все перечисленные продукты были добыты в условиях дикой природы на территории Камчатского края.

Главные преимущества

Интернет-магазин морепродуктов https://maridel.ru/ предлагает обширный ассортимент продукции первой свежести. К другим плюсам можно отнести:

наличие большого опыта работы, превышающего два десятка лет;

обеспечение доставки. Мы перевезем продукты как на дом, так и в офис. С другой стороны, вы можете приехать в любой рыбный магазин, чтобы забрать заказанные товары. Выбирайте тот вариант обслуживания, который будет для вас более удобным;

проведение акций, которые делают покупку еще более выгодной.

Мы заботимся о своих клиентах, регулярно обновляем ассортимент, чтобы он в полной мере соответствовал запросам потребителей, которые меняются день ото дня.

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