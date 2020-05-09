Как найти управляющую компанию по адресу дома

Сервис Доминфо - официальный реестр всех управляющих компаний России.

Довольно часто у жильцов многоквартирных домов возникает вопрос о том, как найти управляющую компанию по адресу дома. Сделать это можно быстро и легко на сервисе Доминфо здесь https://dominfo.ru/uk. Зарегистрироваться на сайте можно в несколько кликов. Для этого нужно указать номер телефона, на который придет проверочное СМС. Также можно использовать вход через Фейсбук или ВКонтакте.

В базе на сайте https://dominfo.ru имеется контактная информация о 98 тыс. УК, ТСЖ и ЖСК. Очень удобно, что поиск можно осуществлять по областям. Также имеется возможность сразу найти управляющую компанию, указав адрес в специальной поисковой строке. Последовательно открывается информация, которая позволит открыть карточку, содержащую все данные о конкретной управляющей компании. В ней имеется адрес местонахождения, контактные номера телефонов, адрес электронной почты и ссылка на сайт. Отображается также время работы компании и сведения о работе диспетчерской службы.

Помимо информации об управляющих компаниях. На ресурсе можно воспользоваться другими полезными сервисами. В частности, перед покупкой квартиры рекомендуется проверить ее юридическую чистоту. Это можно сделать здесь https://dominfo.ru/proverka-kvartiri. Проверка выполняется по 27 базам в течение 48 часов. Результатом является отчет в определенной форме. Его образец можно посмотреть на сайте. Проверка выполняется по 4 направлениям. История владения объектом недвижимости отображается с 1998 года. Заявка заполняется непосредственно на сайте. В зависимости от объема проверяемой информации рассчитывается стоимость услуги. При желании можно познакомиться с отзывами тех, кто уже заказывал проверку квартиры. Полученный отчет, подписывается электронной подписью, поэтому имеет юридическую силу.

Очень удобно, что на сайте имеется отдельный раздел, где представлены ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы. Если после просмотра подборки не удалось решить какие-либо проблемы, то можно обратиться в службу поддержки, воспользовавшись контактным телефоном. Также имеется возможность задать вопрос в письменном виде через специальную форму.

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