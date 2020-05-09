Выбор телевизора для дома

Выбирая телевизор для дома нужно учитывать его функциональность.

Современные телевизоры – это полноценные мультимедийные центры с огромными возможностями. Сегодня производители предлагают телевизоры для дома в широком ассортименте. Чтобы приобрести функциональную модель необходимо учитывать различные параметры. При правильном подходе можно купить недорогой телевизор в украине в Comfy.

Основные параметры для выбора

Наиболее важным параметром телевизора является диагональ. Понятно что, чем больше она, тем сильнее эффект погружения. Но это совершенно не значит, что нужно выбирать телевизор с самым большим экраном. Очень важно учесть расстояние от экрана до места, с какого планируется осуществлять просмотр. Для подбора расчета оптимальной диагонали следует расстояние разделить на 1,5 и полученное значение перевести в дюймы. Именно на этот показатель следует ориентироваться при выборе размера экрана.

Важно также изначально определиться с выбором типа телевизора:

LED и LCD модели наиболее распространенные. Они гарантируют качественное изображение. Они относятся к энергоэффективным приборами и отличаются небольшой толщиной корпуса. Как правило исключают какие-либо искажения LED матрицы.

OLED-телевизоры - это продвинутые новейшие модели, которые пока еще отличаются высокой стоимостью. Технология основана на использовании самостоятельных органических светодиодов, излучающих свет. Это гарантирует более высокое качество изображения.

Плазменные модели работают на базе газоразрядных колб. Они гарантируют получение картинки с хорошей контрастностью и яркостью. Телевизоры имеют большой вес и относятся к энергозатратным приборам. Кроме того они отличаются высокой ценой.

При выборе разрешения телевизора следует учитывать следующее:

HD. Это небольшие и недорогие модели, которые оптимально подходят для просмотра телепередач на кухне в фоновом режиме.

Full HD. Это разрешение сегодня используется в большинстве телевизорах для дома, в которых отмечается сбалансированность цены и качества.

Ultra HD-4K. Данное разрешение встречается при диагонали 32 дюйма и выше. Телевизоры при этом являются дорогостоящими.

Ultra HD-8K. Это разрешение используется в суперсовременных моделях, отличающихся высокой стоимостью.

Важно при выборе современного телевизора обратить внимание на наличие различных разъемов. Именно они позволяют подключать различные внешние устройства: плеер, компьютер и пр. это позволяет расширить функциональные возможности телевизора. Кроме того повышает удобство Wi-Fi поддержка. В этом случае можно будет подключаться к сети Интернет, и использовать экран в качестве компьютерного монитора.

Безусловно, при выборе телевизора следует также обращать внимание на дизайн. Прибор должен сочетаться с интерьером. Большинство представленных моделей выполнены в черном цвете, который считается универсальным. Кроме того нужно оценить удобство дистанционного пульта управления.

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