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Выбор телевизора для дома

01 июня 2020 13:27  [64]

Выбирая телевизор для дома нужно учитывать его функциональность.

Современные телевизоры – это полноценные мультимедийные центры с огромными возможностями. Сегодня производители предлагают телевизоры для дома в широком ассортименте. Чтобы приобрести функциональную модель необходимо учитывать различные параметры. При правильном подходе можно купить недорогой телевизор в украине в Comfy.

Основные параметры для выбора

Наиболее важным параметром телевизора является диагональ. Понятно что, чем больше она, тем сильнее эффект погружения. Но это совершенно не значит, что нужно выбирать телевизор с самым большим экраном. Очень важно учесть расстояние от экрана до места, с какого планируется осуществлять просмотр. Для подбора расчета оптимальной диагонали следует расстояние разделить на 1,5 и полученное значение перевести в дюймы. Именно на этот показатель следует ориентироваться при выборе размера экрана.

Важно также изначально определиться с выбором типа телевизора:

  • LED и LCD модели наиболее распространенные. Они гарантируют качественное изображение. Они относятся к энергоэффективным приборами и отличаются небольшой толщиной корпуса. Как правило исключают какие-либо искажения LED матрицы.
  • OLED-телевизоры - это продвинутые новейшие модели, которые пока еще отличаются высокой стоимостью. Технология основана на использовании самостоятельных органических светодиодов, излучающих свет. Это гарантирует более высокое качество изображения.
  • Плазменные модели работают на базе газоразрядных колб. Они гарантируют получение картинки с хорошей контрастностью и яркостью. Телевизоры имеют большой вес и относятся к энергозатратным приборам. Кроме того они отличаются высокой ценой.

При выборе разрешения телевизора следует учитывать следующее:

  • HD. Это небольшие и недорогие модели, которые оптимально подходят для просмотра телепередач на кухне в фоновом режиме.
  • Full HD. Это разрешение сегодня используется в большинстве телевизорах для дома, в которых отмечается сбалансированность цены и качества.
  • Ultra HD-4K. Данное разрешение встречается при диагонали 32 дюйма и выше. Телевизоры при этом являются дорогостоящими.
  • Ultra HD-8K. Это разрешение используется в суперсовременных моделях, отличающихся высокой стоимостью.

Важно при выборе современного телевизора обратить внимание на наличие различных разъемов. Именно они позволяют подключать различные внешние устройства: плеер, компьютер и пр. это позволяет расширить функциональные возможности телевизора. Кроме того повышает удобство Wi-Fi поддержка. В этом случае можно будет подключаться к сети Интернет, и использовать экран в качестве компьютерного монитора.

Безусловно, при выборе телевизора следует также обращать внимание на дизайн. Прибор должен сочетаться с интерьером. Большинство представленных моделей выполнены в черном цвете, который считается универсальным. Кроме того нужно оценить удобство дистанционного пульта управления.

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