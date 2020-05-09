Выбор телевизора для дома

Выбирая телевизор для дома нужно учитывать его функциональность.
Современные телевизоры – это полноценные мультимедийные центры с огромными возможностями. Сегодня производители предлагают телевизоры для дома в широком ассортименте. Чтобы приобрести функциональную модель необходимо учитывать различные параметры. При правильном подходе можно купить недорогой телевизор в украине в Comfy.
Основные параметры для выбора
Наиболее важным параметром телевизора является диагональ. Понятно что, чем больше она, тем сильнее эффект погружения. Но это совершенно не значит, что нужно выбирать телевизор с самым большим экраном. Очень важно учесть расстояние от экрана до места, с какого планируется осуществлять просмотр. Для подбора расчета оптимальной диагонали следует расстояние разделить на 1,5 и полученное значение перевести в дюймы. Именно на этот показатель следует ориентироваться при выборе размера экрана.
Важно также изначально определиться с выбором типа телевизора:
При выборе разрешения телевизора следует учитывать следующее:
Важно при выборе современного телевизора обратить внимание на наличие различных разъемов. Именно они позволяют подключать различные внешние устройства: плеер, компьютер и пр. это позволяет расширить функциональные возможности телевизора. Кроме того повышает удобство Wi-Fi поддержка. В этом случае можно будет подключаться к сети Интернет, и использовать экран в качестве компьютерного монитора.
Безусловно, при выборе телевизора следует также обращать внимание на дизайн. Прибор должен сочетаться с интерьером. Большинство представленных моделей выполнены в черном цвете, который считается универсальным. Кроме того нужно оценить удобство дистанционного пульта управления.
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