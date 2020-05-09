Роскошные букеты из пионов – великолепный вариант для торжественных случаев.
Красивые пионы поражают своим разнообразием. Из них флористы составляют изысканные букеты, которые являются универсальным цветочным презентом по любому поводу. Сегодня доставка оригинальных цветочных композиций из пионов может осуществляться через интернет-магазин.
Выбор цвета
При выборе букета следует учитывать цвет пионов. Используя определенные оттенки можно акцентирование внимание на своих чувствах и целях. Так:
Правила составления букетов
Пионы – это универсальные светы. Они великолепно смотрятся как в монобукетах, так и в композициях с другими видами цветов. Флористы утверждают, что органично сочетаются с пионами почти все виды садовых цветов. Эффектно смотрятся цветочные композиции с ромашками и сиренью. Прекрасно сочетаются пионы и с разноцветными розами. Но в любом случае следует создавать цветочные композиции в единой цветовой гамме.
Из пионов составляют следующие виды букетов:
Пионы часто используются при составлении свадебных букетов. Подчеркнуть красоту и нежность невесты можно, если дополнительно использовать ландыши и зелень эвкалипта. Очень оригинально в свадебных цветочных композициях смотрятся полураскрывшиеся бутоны пионов, которые по виду напоминают мячики.
Букет из ярких пионов отлично смотрится в прозрачной стеклянной вазе с лаконичным дизайном. В этом случае удастся подчеркнуть природную красоту цветов. Для пышных букетов лучше использовать объемные вазы в виде пробирки или цилиндра.
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