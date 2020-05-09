Букеты из пионов

Роскошные букеты из пионов – великолепный вариант для торжественных случаев.

Красивые пионы поражают своим разнообразием. Из них флористы составляют изысканные букеты, которые являются универсальным цветочным презентом по любому поводу. Сегодня доставка оригинальных цветочных композиций из пионов может осуществляться через интернет-магазин.

Выбор цвета

При выборе букета следует учитывать цвет пионов. Используя определенные оттенки можно акцентирование внимание на своих чувствах и целях. Так:

Белоснежные и кремовые пионы являются символом чистоты намерений. Такие композиции считаются нейтральными, поэтому букеты могут преподноситься по любому поводу.

Цветы розовых оттенков, как нежных, так и ярких, способны акцентировать внимание на зарождающейся симпатии. Кроме того такие букеты вполне подходят для выражения благодарности.

Пурпурно-малиновые пионы несут сильную эмоциональную нагрузку. Их рекомендуется дарить, сопровождая пожеланиями успеха, богатства и процветания. Букет оптимально подходят для торжественных событий.

Коралловые оттенки цветов символизируют оптимизм и хорошее настроение. Такие композиции подходят для любых поводов и просто поднимают настроение.

Правила составления букетов

Пионы – это универсальные светы. Они великолепно смотрятся как в монобукетах, так и в композициях с другими видами цветов. Флористы утверждают, что органично сочетаются с пионами почти все виды садовых цветов. Эффектно смотрятся цветочные композиции с ромашками и сиренью. Прекрасно сочетаются пионы и с разноцветными розами. Но в любом случае следует создавать цветочные композиции в единой цветовой гамме.

Из пионов составляют следующие виды букетов:

Классические. Композиции отличаются круглой формой и небольшим размером. Для них часто используются портбукетницы или стебли цветков.

Вертикальные. Они характеризуются четкой удлиненной формой. В таких композициях используется минимум декора.

Шарообразные. Букеты создаются в виде шара и часто украшаются ленточками или цепочками. При создании используется специальная внутренняя основа.

Ниспадающие. Оригинальные композиции, для которых используются цветы с различной длиной стебля. Дополнительно используются различная зелень в качестве декора.

Круглые. Эффектные композиции, предусматривающие плотную укладку бутонов с целью получения цветочной полусферы.

Пионы часто используются при составлении свадебных букетов. Подчеркнуть красоту и нежность невесты можно, если дополнительно использовать ландыши и зелень эвкалипта. Очень оригинально в свадебных цветочных композициях смотрятся полураскрывшиеся бутоны пионов, которые по виду напоминают мячики.

Букет из ярких пионов отлично смотрится в прозрачной стеклянной вазе с лаконичным дизайном. В этом случае удастся подчеркнуть природную красоту цветов. Для пышных букетов лучше использовать объемные вазы в виде пробирки или цилиндра.

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