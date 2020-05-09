Где найти бесплатные приложения и игры для Windows, Android, iOS и пр.

Сайт BIBLSOFT.RU – это библиотека бесплатных программ. В каталоге представлены приложения и игры для разных операционных систем. Есть программы для Windows и Android, macOS и iOS. На сайте, например, можно скачать неофициальное приложение для вКонтакте VK Coffee, причем бесплатно. На нем представлено, в основном, программное обеспечение Freeware.

Основные категории

Безопасность.

Графика.

Игры.

Интернет.

Мультимедиа.

Образование.

Работа.

Разработчикам.

На сайте можно найти игры для детей и взрослых. Онлайн игры. Есть программы для защиты компьютеров и мобильных устройств. В каталоге представлены браузеры для быстрой загрузки интернет страниц. В нем имеются программы для монтажа аудиофайлов, видео конверторы, видео проигрыватели, аудио проигрыватели. Есть быстрые загрузчики, приложения для удаления вредоносных файлов. В каталоге имеются менеджеры паролей и программы для разблокировки сайтов. А также анонимайзеры и многое другое.

Для мобильных устройств игровое и офисное, прочее программное обеспечение не менее интересное. На сайте можно скачать мобильные браузеры, аудио и видео проигрыватели, приложения социальных сетей, мессенджеров и пр. На сайте представлены и игры для смартфонов и планшетов под управлением операционных систем Android и iOS.

Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями. В нем обновляются версии уже представленных приложений и игр. У него отличные возможности для поиска нужных программ и быстрого скачивания на персональный компьютер, мобильное устройство, смартфон, планшет, ноутбук.

Каждое приложение снабжено пользовательским рейтингом. Он позволяет оценить спрос и полезность программы. Сортировку в подкаталогах можно производить по дате, просмотрам, рейтингу, загрузкам. Всего в каталоге представлено несколько десятков подразделов. В них собраны тысячи программ и игр. Программное обеспечение проходит проверку на функциональность и безопасность. Его можно скачать бесплатно на высокой скорости, узнать о нем информацию в описании.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.