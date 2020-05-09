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Происшествия

Житель Бора подозревается в покушении на убийство из-за пива

01 июня 2020 13:25  [90] Происшествия

Житель Бора подозревается в покушении на убийство из-за пива. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 1 июня 2020 года, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в минувшие выходные вечером у дома по ул. Махалова на Бору нетрезвый мужчина ударил горлышком от бутылки незнакомого 35-летнего мужчину. Пострадавший был экстренно госпитализирован, он остался жив.

Подозреваемый задержан. Он дачи показаний он отказался.

Как установили следователи СК, в тот вечер мужчина попросил ранее незнакомого человека угостить его пивом. После того, как напиток закончился, он разбил бутылку и набросился на незнакомца. 

Расследование по уголовному делу продолжается.

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