Снесли деревянный дом у Центра международной торговли в Нижнем Новгороде Общество

Дом №12 по ул.Ковалихинской Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Старый деревянный дом по адресу: ул.Ковалихинская, 12 снесли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети ВКонтакте.

Дом был расселен более 10 лет назад, и с тех пор, ветшая день за днем, оставался напоминанием о прошлом. Особенно древним он смотрелся на контрасте с многоэтажным стеклянным зданием Центра международной торговли.

(фото из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород)

Последний год стена дома была местом размещения арт-объекта. Нижегородские художники повесили на нее две лейки и написали пожелание дому: "не гори".

(фото: НИА Нижний Новгород)