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Общество

Снесли деревянный дом у Центра международной торговли в Нижнем Новгороде

01 июня 2020 13:54  [132] Общество
Дом №12 по ул.Ковалихинской

Дом №12 по ул.Ковалихинской

Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Старый деревянный дом по адресу: ул.Ковалихинская, 12 снесли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети ВКонтакте.

Дом был расселен более 10 лет назад, и с тех пор, ветшая день за днем, оставался напоминанием о прошлом. Особенно древним он смотрелся на контрасте с многоэтажным стеклянным зданием Центра международной торговли.

(фото из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород) 

Последний год стена дома была местом размещения арт-объекта. Нижегородские художники повесили на нее две лейки и написали пожелание дому: "не гори".

 (фото: НИА Нижний Новгород)

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