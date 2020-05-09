Новости партнеров

Строительство бассейнов и фонтанов в Одессе

01 июня 2020 14:02  [46]

Компания «СТРОЙБАССЕЙН» предлагает услуги строительства бассейнов и фонтанов. В ее интернет-магазине также можно приобрести аксессуары для них. Например, химию для бассейна в таблетках https://stroy-bassein.com.ua/cat/himiya/himiya-dlya-bassejna-v-tabletkah/ по приемлемым расценкам. Выбор продукции по-настоящему широкий. В каталоге несколько основных категорий и тысячи наименований. Продукция отвечает стандартам качества и эксплуатационной надежности.

Основные предложения

  • Строительство бассейнов.
  • Строительство фонтанов.
  • Аксессуары для бассейнов и фонтанов.

В услуги входит:

  • создание систем очистки воды;
  • обслуживание бассейнов;
  • монтаж оборудования;
  • отделка бассейна;
  • гидроизоляция бассейна;
  • создание бассейнов;
  • чистка бассейнов;
  • проектирование бассейнов;
  • чистка бассейнов.

Компания также проектирует и автоматизирует фонтаны. Она осуществляет их отделку и обслуживание. А также создает системы очистки воды. В изготовление фонтана может быть включена его облицовка. А также установка и настройка оборудования.

В интернет-магазине можно приобрести товары и аксессуары для бассейнов и фонтанов.

Каталог товаров

  • Фильтры и насосы для бассейнов.
  • Закладные элементы.
  • Водонагреватели и оборудование для бассейнов.
  • Дополнительное оборудование.
  • Накрытия для бассейнов.
  • Бассейны и аксессуары.
  • Товары и материалы для строительства бассейнов.
  • Химия для бассейнов.
  • Пылесосы для бассейнов.
  • Аксессуары.
  • Запасные части.

Компания создает бассейны из ПВХ. У нее можно заказать строительство переливных, полипропиленовых бассейнов. А также бассейнов из бетона и мозаики. Наименования товаров на сайте снабжены описаниями и фотографиями. К изделиям указаны цены, технические и эксплуатационные характеристики. На основе этих данных товары можно сравнивать по различным критериям. И выбирать оптимальное решение для покупки. Заказ оформляется онлайн на сайте. Компания доставляет грузы по Украине посредством «Новой Почты». Консультации можно получить у менеджера, контакты указаны на сайте.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph