Digital-маркетинг и привлечение клиентов в Интернете

Интернет маркетинг сегодня – это действенный инструмент для развития бизнеса, увеличения продаж товаров и услуг. Несмотря на то, что на рынке существует множество агентств и компаний, предлагающих digital маркетинг, клиентам иногда трудно найти подходящего исполнителя. Ведь часто важна стоимость реализации маркетингового проекта, его эффективность, инструменты и пр.

Специалист по digital маркетингу Сергей Шмаргун подробно рассказывает на страницах своего блога о нем. Информация может быть полезна многим организациям, которым необходимо привлечение клиентов через Интернет. В нем автор повествует о развитии бизнеса, маркетинге и продажах.

Кому необходим Интернет-маркетинг

У многих людей бытует мнение, что digital маркетинг в Интернете необходим преимущественно компаниям, которые занимаются e-commerce и предлагают онлайн-услуги. В этом есть определенное «рациональное зерно». Однако таким видом маркетинга пользуются многие коммерческие структуры, торговые компании и общественные организации, политические партии и пр. Ведь он предоставляет широкие возможности для оптовых и розничных продаж (причем не только через Интернет), привлечения целевой аудитории, повышения узнаваемости бренда, политической или общественной личности и пр.

Виды Интернет маркетинга

Контекстная реклама.

E-mail маркетинг.

Контент-маркетинг.

SEO продвижение.

Таргетинговая реклама.

Пожалуй, это эффективные инструменты digital маркетинга в Интернете. Их комплексное сбалансированное использование позволяет добиваться высоких результатов при проведении рекламных кампаний. Каждая разновидность имеет собственные преимущества и недостатки. Например, к достоинствам контент-маркетинга относят долгосрочный эффект и формирование экспертности. Есть и явные минусы, это трудоемкость, стоимость, долгий результат.

В блоге Сергея Шмаргуна можно найти детальную информацию о каждом инструменте digital маркетинга. На нем также собрано множество тематических статей, в которых содержатся редкие данные. Они могут быть полезны начинающим и опытным маркетологам.

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