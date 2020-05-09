Дизайн общественных пространств

Компания Designic предлагает услуги проектирования общественных пространств. В ней работают молодые и творческие дизайнеры, архитекторы и проектировщики. Они в деталях знают, как правильно сделать дизайн и воплотить в реальность самые смелые задумки. У них всегда имеются креативные идеи для новых проектов. Коллектив компании использует уникальный подход к их реализации.

Для определения подхода к дизайнерской работе в компании сформировано определение Heart made. Эти два простых английских слова о многом говорят. На практике под ними понимается разработка отличных решений, обеспечение работ высокого качества и выполнение обещаний. Эти основы используются для комплексного проектирования общественных пространств. Их создают настоящие специалисты в сфере озеленения и освещения. Мебель заказывается у проверенных поставщиков.

Основные услуги

Предпроектный и предарендный анализ.

Проектирование дизайна.

Трехмерная визуализация пространств.

Комплектация.

Управление проектом.

Авторский надзор.

Идеи проектов создаются специалистами компании на основе карандашных скетчей и стилевых коллажей. Проектирование выполняется с использованием технологии информационного моделирования. Она значительно сокращает сроки на создание проекта, повышает точность чертежей, просчет материалов. Технология снижает вероятность ошибок при проектировании. Компания предпочитает создавать проекты на основе скандинавского дизайна. Он отлично подходит для множества общественных пространств.

Компания специализируется на проектировании офисных пространств и коворкингов. Ее специалисты создают проекты общественно-деловых пространств, апарт-отелей. Ее клиентами являются крупные коммерческие структуры, международные корпорации, общественные организации. Например, Nissan, Deloitte, Nokian Tyres, DOCKLANDS, SEVER MINERALS, metso, ТЕХНОГРУПП, АКСЕЛЬ ГРУПП и многие другие.

На сайте компании можно найти полезную информацию. Например, памятку заказчику о том, как правильно реализовывать проекты дизайна офисов и общественных пространств.

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