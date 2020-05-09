Аренда транспортных средств специального назначения

Компания «Строй Рент» предлагает услуги аренды спецтехники в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Она также оказывает услуги, связанные с транспортными перевозками. У нее можно приобрести инертные материалы по выгодной стоимости. Надежная спецтехника предоставляется на выгодных условиях аренды. Компания гарантирует качество услуг и арендуемых машин.

Основные предложения

Аренда транспорта специального назначения.

Грузовые автомобильные перевозки.

Продажа инертных строительных материалов.

Разработка котлованов.

Вывоз мусора.

Грузовые перевозки осуществляются тралами, самосвалами, полуприцепами платформами. У компании можно приобрести такие инертные материалы, как щебень, песок, песчано-гравийная смесь, бутовый камень, отсев.

Спецтехника в аренду

Экскаватор, каток, автовышка.

Гидромолот, сваебой, дорожная фреза.

Автокран, трубоукладчик, бульдозер.

Самосвал, тяжелые автокраны, асфальтоукладчик.

Подъемник, грейдер, погрузчик и многие другие виды спецтехники.

У компании можно арендовать различную спецтехнику, которая надежна в эксплуатации и проверяется перед предоставлением клиенту. Это машины для выполнения разных видов работ. Например, это:

погрузочно-разгрузочные работы;

разработка котлованов;

сваебойные работы;

возведение сооружений;

дорожные работы;

работы коммунальных служб;

доставка спецтехники и негабаритных грузов.

Партнерами компании являются крупные коммерческие структуры, международные концерны, торговые организации и пр. Это ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ, ГАЗПРОМ Добыча Краснодар, TITAN II SOUTH, Сеть ТРЦ «Красная площадь», CROCUS GROUP, НЕФТЕСТРОЙ ИНДУСТРИЯ ЮГ, АГРОКОМПЛЕКС и многие другие. У компании выгодные условия и расценки на аренду. При заказе трех единиц спецтехники доставка на объект клиента осуществляется бесплатно. У нее действуют специальные предложения, по которым арендовать технику намного выгоднее.

Подробную информацию можно узнать на сайте компании. Консультации предоставляет менеджер по телефону, контактные данные указаны на сайте.

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