Где выгодно купить лицензионное программное обеспечение

Интернет-магазин SoftState предлагает широкий ассортимент лицензионного программного обеспечения. Например, разные версии Microsoft Windows по выгодной стоимости. В наличии операционные системы Windows XP, 7, 10. На сайте представлены разные версии приложений и программ различных разработчиков.

Основные предложения

Программные продукты Microsoft:

• Microsoft Office;

• Microsoft Windows;

• Microsoft Project;

• Microsoft Visio;

• Microsoft Windows Server.

Программное обеспечение 1С:

• 1С Бухгалтерия;

• 1С Зарплата и управление персоналом;

• 1С Розница;

• 1С Управление торговлей;

• 1С Предприниматель и многие другие.

Программное обеспечение ABBYY:

• ABBYY Fine Reader;

• ABBYY Lingvo.

Программные продукты AutoDesk:

• AutoDesk Maya;

• AutoDesk AutoCad;

• AutoDesk 3ds max.

А также программное обеспечение Adobe, антивирусы и многие другие приложения и программы.

Сайт работает по принципу интернет-магазина. На нем можно быстро найти нужные товары через поисковую строку или по названиям подкаталогов. Каждое наименование снабжено описанием. В нем указаны основные особенности и преимущества ПО, фото и пр. Эти данные можно использовать для сравнения понравившихся вариантов между собой по разным критериям. На основе чего делать выбор в пользу оптимального решения. Заказ оформляется онлайн через корзину.

Магазин предоставляет 1 год гарантии на активацию программного обеспечения. В течение двух недель их можно обменять или вернуть (подробности указаны на сайте). Доставка по территории Российской Федерации осуществляется транспортной службой СДЕК. Заказ можно оплатить наличными курьеру или банковским переводом на расчетный счет, онлайн платежом.

К преимуществам покупок программного обеспечения в интернет-магазине стоит отнести широкий ассортимент предложений и выгодные расценки на лицензионные продукты. Есть выбор снятых с производства, но еще актуальных решений. Например, Windows XP, Office 2007, Windows Server 2008 и пр. Клиентам предоставляется бесплатная техническая поддержка и консультации, гарантии качества ПО.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.