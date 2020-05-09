Качественная мебель из массива ценных пород древесины

Компания «ТерраМебель» занимается производством и поставками мебели из массива ценных пород древесины. Она изготавливает мебельную продукцию из сосны, березы, дуба, ясеня и бука. Натуральная древесина берется из лесов Мурома. В интернет-магазине компании https://nn.terramebele.ru/ представлен широкий ассортимент ее продукции. Это разные виды мебели по выгодным ценам. Продукция отвечает требованиям стандартов качества и эксплуатационной надежности. Мебель обладает высокими эстетическими качествами.

Основные предложения

• Кровати, шкафы, комоды.

• Столы, тумбы, стулья, табуреты.

• Кухонные модули.

• Элитная мебель.

• Спальные гарнитуры и мебель.

• Скамейки и лавки.

• Трюмо.

• Обеденные группы.

• Кресла.

Производство компании оснащено высокотехнологичным оборудованием. На производственном объекте осуществляется контроль качества. Для изготовления продукции используются высококачественные материалы. Мебель создается из отличной древесины, тканевых и прочих видов обивки, высокопрочной фурнитуры, экологичных лаков и красок европейского производства.

Каждое наименование на сайте снабжено описанием. В нем указаны основные особенности и достоинства товара, фотографии, стоимость, характеристики. Потребитель может сравнивать мебель по разным критериям. Например, габаритам, функциональным особенностям, форме и стилю. На основе чего легко сделать выбор в пользу оптимального варианта для покупки. Заказ оформляется онлайн через корзину.

Мебель из массива древесины обладает множеством достоинств. Она создается из экологически чистых и безопасных материалов, клеев и лаков, эмалей. В результате, предметы из древесины не только красиво и самобытно смотрятся, но и не вредят здоровью человека. Мебель традиционно долго служит, является престижным и респектабельным решением.

Доставка по Нижнему Новгороду и Нижегородской области осуществляется ежедневно курьерской службой компании. Возможна доставка в другие города Российской Федерации. Консультации предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.

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