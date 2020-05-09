Климатическое оборудование и устройства с доставкой по РФ

Компания «Аэроконтроль» занимается поставками и установкой климатического оборудования, устройств и систем. Она предоставляет услуги по всей территории Российской Федерации. В каталоге ее интернет-магазина представлены разные категории товаров. Например, в нем предлагаются Мульти сплит-системы по выгодной стоимости. Продукция представлена в разных ценовых категориях. Она отвечает требованиям стандартов качества и эксплуатационной надежности.

Основные предложения

• Инженерно-технические решения для кондиционирования воздуха.

• Разные виды фанкойлов.

• Инженерно-технические решения для вентиляции воздуха.

За годы работы компания создала тысячи проектов и реализовала многие из них. Монтажные работы по установке оборудования выполняют квалифицированные специалисты. Проектирование осуществляется опытными инженерами с профильным образованием. Компания является официальным дилером многих известных производителей вентиляционных и кондиционных устройств. Например, Kentatsu, Hitachi, Samsung, Rover, Toshiba, Tosot и многих других брендов.

Компания гарантирует качество оборудования, устройств и систем, монтажных работ. Она доставляет заказ на объект клиента на следующий день после заявки.

Преимущества

• Доставка по территории Российской Федерации в течение 2-4 рабочих дней.

• Возможность возврата и обмена товаров в течение 14 дней после покупки (подробности на сайте).

• Оплата заказов разными способами наличного и безналичного расчета.

• Бесплатные услуги замерщика.

• Профессиональные монтажные работы, гарантированно качественная установка оборудования.

• Постоянные акции и специальные предложения.

• Оптимальные расценки.

• Широкий ассортимент продукции.

Компания предлагает сертифицированную продукцию. Это оборудование известных брендов по выгодной стоимости. Заказ можно сделать непосредственно на сайте онлайн посредством заявки через форму обратной связи. На сайте также размещены реальные отзывы клиентов, которые высказываются о работе компании, ее услугах и продукции.

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