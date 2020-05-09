Больничные для работающих в период пандемии коронавируса пенсионеров продлены до 11 июня Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работающие в период пандемии коронавируса пенсионеры (65 лет и старше) смогут продлить электронный больничный до 11 июня. Об этом сообщается в постановлении за подписью председателя правительства России Михаила Мишустина.

Такое решение касается россиян, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Новые больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Дополнительных сведений пенсионерам предоставлять не потребуется.

Расчет пособия проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет – дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69,9 тысяч рублей.