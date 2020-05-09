Более 45 км дорог, ведущих к нижегородским школам, отремонтируют до 1 сентября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 45 км дорог, ведущих к школам Нижегородской области, отремонтируют до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Дороги будут ремонтировать в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Работы практически на всех объектах уже начались. Перед подрядчиками стоит задача завершить укладку асфальтобетонного покрытия к началу нового учебного года. Это особенно актуально в сельской местности, где учеников из разных деревень привозят в школу на автобусе. Важно, чтобы ребята могли беспрепятственно добираться до учебных заведений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, уже идет ремонт участка протяженностью 10 км автомобильной дороги Шахунья-Петрово-Малая Пристань в Шахунском районе. На этом участке расположена школа и детский сад.

В этом же районе отремонтируют 1,5 км дороги Мураиха-Хмелевицы и 1 км дороги Хмелевицы-Красногор-Андрианово-Никитиха, по которым можно доехать до двух школ и двух детсадов.

В Вознесенском районе асфальтобетонное покрытие уложат на подъезде к селу Мотызлей на участке в 8,7 км, где расположена школа.

Также 4,5 км дороги отремонтируют на отрезке дороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород, проходящей по Балахнинскому району. Она ведет к среднему образовательному учебному заведению.

Кроме того, новый асфальт появится на улицах Грибоедова, Маяковского и Жуковского в Дзержинске, где находятся педагогический колледж, филиал ННГУ им. Лобачевского и средняя общеобразовательная школа №5.

Контролирует качество работ испытательная лаборатория Главного управления автомобильных дорог (ГУАД). В 2020 году было приобретено новое современное оборудование, позволяющее работать по международным стандартам. В лаборатории есть установка, которая позволяет за час разложить асфальтобетонную смесь на составляющие, выявить несоответствие стандартам, выполнить корректировку. С этого года будут проводиться дополнительные испытания асфальтобетона - определять его устойчивость к колееобразованию.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина основные контракты на ремонт дорог в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены до конца 2019 года. Программа регионального проекта на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 878,4 км. До 2024 года планируется привести в нормативное состояние около 5 200 км дорог.