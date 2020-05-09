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Политика

"Единая Россия" подвела первые итоги праймериз в думу Нижнего Новгорода

01 июня 2020 16:14  [25] Политика

"Единая Россия" подвела первые итоги предварительного голосования в думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Праймериз в этом году проходил в электронном формате с 25 по 31 мая.

В Нижнем Новгороде посредством электронного предварительного голосования "Единой России" проходит отбор кандидатов для последующего выдвижения от партии на выборы в городскую Думу в сентябре этого года. По предварительным данным, всего в процедуре приняли участие более 37 тысяч нижегородцев.

"Считаю, что это достойный результат, учитывая те условия, в которых мы проводили предварительное голосование. Я бы хотел выразить благодарность каждому жителю Нижнего Новгорода, которые приняли участие в предварительном голосовании, поддержав своим голосом участников процедуры. Для нас очень важно опираться в своем выборе именно на мнение жителей, чтобы заручиться поддержкой уже на основном голосовании в сентябре", - сказал секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Свои кандидатуры выставили 96 человек. Это действующие депутаты думы Нижнего Новгорода, и новые лица – представители предприятий города, общественных организаций и волонтерского движения", - добавил он.

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