Последние новости рубрики Бизнес
01 июня 2020 16:26  [1] "ТНС энерго НН" до середины июня продолжит работать дистанционно
01 июня 2020 12:19  [98] Банк "Открытие" дарит скидку на страховые программы для премиальных клиентов
01 июня 2020 11:43  [165] ФНС напоминает пострадавшему от пандемии бизнесу о государственных субсидиях
31 мая 2020 12:15  [278] Количество бесхозных земельных участков в Нижегородской области сократилось на 20%
31 мая 2020 11:29  [188] "Качество молока, реализуемого в торговых точках региона, улучшается из года в год", - Денис Миронов
29 мая 2020 16:11  [476] Банк "Открытие" предложил клиентам виртуальную карту
29 мая 2020 14:50  [295] Более 4 тысяч юрлиц имеют долги за тепло перед ЭнергосбыТ Плюс
28 мая 2020 17:32  [247] Банк "Открытие": на карантине россияне тратили больше на питание, образование и видеоигры для детей
28 мая 2020 14:27  [441] Банк "Открытие" запустил онлайн-рефинансирование кредитных карт других банков
28 мая 2020 14:20  [198] Wink и more.tv покажут цифровую премьеру - большой фильм-концерт Басты
Бизнес

"ТНС энерго НН" до середины июня продолжит работать дистанционно

01 июня 2020 16:26  [1] Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" до середины июня продолжит работать дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такой режим работы обусловлен сохраняющейся эпидемиологической обстановкой в Нижегородском области, а также режимом самоизоляции в регионе.

В пресс-службе напомнили, что в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции подразделения компании с 28 марта 2020 перешли на удаленный режим работы и дистанционное обслуживание юридических и физических лиц – клиентов компании.

Очное обслуживание потребителей электроэнергии, а также выезды мобильных офисов приостановлены до 15 июня 2020 года.

Специалисты компании продолжат консультировать клиентов дистанционно в полном объеме.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:

на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи Напишите нам

в личном кабинете и мобильном приложении на странице "Обращение в компанию"
по телефону Единого контактного центра

Передать показания:
• на сайте nn.tns-e.ru;
• в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";
• с помощью голосового помощника "Алиса";
• по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70

Оплатить счёт за электроэнергию:
• банковской картой на сайте компании с помощью мобильного приложения для iOS или Android;
• через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;
• через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

В случае возникновения аварийной ситуации — при отключении электроэнергии — обращайтесь:
• При аварии внутри дома или квартире — в Управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом (МКД).
• При аварийной ситуации в квартале, районе или населенном пункте — на горячую линию ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-50-50-115 или по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber, по телефонам РЭС Нижегородской области или в сетевую организацию, которая осуществляет энергоснабжение многоквартирного или частного дома.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph