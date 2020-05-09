"ТНС энерго НН" до середины июня продолжит работать дистанционно Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" до середины июня продолжит работать дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такой режим работы обусловлен сохраняющейся эпидемиологической обстановкой в Нижегородском области, а также режимом самоизоляции в регионе.

В пресс-службе напомнили, что в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции подразделения компании с 28 марта 2020 перешли на удаленный режим работы и дистанционное обслуживание юридических и физических лиц – клиентов компании.

Очное обслуживание потребителей электроэнергии, а также выезды мобильных офисов приостановлены до 15 июня 2020 года.

Специалисты компании продолжат консультировать клиентов дистанционно в полном объеме.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:

на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи Напишите нам

в личном кабинете и мобильном приложении на странице "Обращение в компанию"

по телефону Единого контактного центра

Передать показания:

• на сайте nn.tns-e.ru;

• в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";

• с помощью голосового помощника "Алиса";

• по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70

Оплатить счёт за электроэнергию:

• банковской картой на сайте компании с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

• через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

• через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

В случае возникновения аварийной ситуации — при отключении электроэнергии — обращайтесь:

• При аварии внутри дома или квартире — в Управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом (МКД).

• При аварийной ситуации в квартале, районе или населенном пункте — на горячую линию ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-50-50-115 или по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber, по телефонам РЭС Нижегородской области или в сетевую организацию, которая осуществляет энергоснабжение многоквартирного или частного дома.