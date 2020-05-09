Вымогателей денег у перевозчиков с Бора осудили на 8 лет Происшествия

Борским городским судом вынесен приговор в отношении ранее судимых жителей Бора по обвинению их в совершении преступлений по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 1 июня 2020 года.

Судом установлено, что в период с марта по октябрь 2018 года сообщники неоднократно требовали у трех индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками по маршруту Бор – Нижний Новгород, передачи им 5 тысяч рублей в каждом месяце за покровительство.

В случае отказа вымогатели угрожали применением насилия, а также уничтожением автомобилей, на которых осуществлялись пассажирские перевозки. Предприниматели были вынуждены соглашаться с незаконными требованиями последних.

Кроме того, у одного из потерпевших злоумышленники требовали также передачи 50 тысяч рублей под вымышленным предлогом - оказание услуг, связанных с продажей дачного дома. Получив отказ выполнить незаконные требования, потерпевший был избит. Предприниматель был вынужден обратиться в полицию. В октябре 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий преступники были задержаны.

Приговором суда вымогатели осуждены на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, со штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.