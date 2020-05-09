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Бизнес

Банк "Открытие" возобновил работу всех отделений в Нижнем Новгороде

01 июня 2020 17:01  [66] Бизнес

Банк "Открытие" возобновил работу всех точек обслуживания клиентов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе уточнили, что ранее, в период официально объявленного в России режима самоизоляции и "нерабочих дней", работало 60-70% отделений. Банк постепенно увеличивал количество открытых офисов по мере улучшения эпидемиологической ситуации и роста числа посетителей.

Офисы банка продолжат работать с соблюдением всех необходимых требований безопасности для клиентов и сотрудников. Во всех точках обслуживания нанесена необходимая разметка для социального дистанцирования посетителей. В офисах регулярно производится проветривание и дезинфекция. Уборка помещений, в которых работают сотрудники или присутствуют клиенты, а также обязательная обработка рабочих поверхностей, с которыми контактируют клиенты, будет проходить каждый час. Для сотрудников банка сохранится режим работы с использованием защитных масок и перчаток.

Сеть банка "Открытие" насчитывает 605 отделений в 73 регионах России. В Нижнем Новгороде и Нижегородской области работает 12 точек обслуживания.

Ознакомиться с графиком работы офисов и предварительно записаться на обслуживание можно в разделе "Офисы и банкоматы".

Обращаем особое внимание на то, что банк расширил спектр сервисов, доступных в каналах дистанционного обслуживания. На сегодняшний день большая часть услуг и сервисов, которые предоставляет банк, доступна в интернет-банке и мобильном приложении.

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