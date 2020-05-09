"Транснефть-Верхняя Волга" высаживает деревья вокруг реконструируемых производственных объектов Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга приступило к реализации экологических мероприятий в сфере восполнения фонда древесных насаждений на территориях производства работ по реконструкции объектов трубопроводного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Региональные специализированные учреждения (лесные селекционно-семеноводческие центры) обеспечивают саженцами ели и сосны. Всего в 2020 и 2021 годах планируется высадить 480 тысяч деревьев на общей площади около 240 гектара.

Программа высадки саженцев разработана по результатам инженерно-экологических изысканий в составе реконструкции объектов линейной части магистральных трубопроводов в зоне ответственности АО "Транснефть-Верхняя Волга". Работы будут проходить на территориях, Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ярославской областей и Республики Марий Эл.

На сегодняшний день экологические мероприятия завершены в Пушкинском районе Московской области. Было высажено свыше 6,5 тысяч саженцев ели обыкновенной на площади 2,6 га.

Экологические мероприятия реализуются в тесном взаимодействии с региональными органами исполнительной власти. Проекты лесовосстановления прошли все необходимые согласования и выполняются в строгом соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технической документации, отметили в пресс-службе компании.