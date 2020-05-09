Новый сквер с газонами и урнами построят в Выксе в рамках нацпоекта, - пресс-служба правительства Общество

Подготовительные работы по созданию нового общественного пространства начались в микрорайоне Гоголя на территории Выксы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Благодаря участию города в национальном проекте "Жилье и городская среда" сквер появится у домов №27 и 28.

"В Выксе всегда общественные пространства получаются живыми, они отвечают пожеланиям жителей. Это говорит о том, что местные власти активно взаимодействуют с населением и слышат их запросы, что является одной из задач национального проекта. Выкса уже дважды становилась победителем Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". Сейчас здесь уже благоустроен парк "Лебединый рай", на очереди благоустройство за счет средств федерального гранта парка "Баташев", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках концепции в новом сквере в микрорайоне Гоголя в Выксе будет выполнено устройство газонов, на территории установят скамейки и урны, приведут в порядок систему освещения. Также предполагается создание площадок для игры в мини-футбол и стритбол.

Стоимость создания сквера составляет чуть более 7 млн рублей.

"Этот сквер стал одним из победителей прошедшего рейтингового голосования. За его благоустройство отдали голоса более 10 процентов участников опроса. Через три месяца пространство кардинально изменится", - пояснил заместитель главы администрации Выксы Дмитрий Орлов.

Глеб Никитин также отметил, что в 2020 году в регионе планируется преобразить более сотни общественных пространств. На работы будет направлено 1,2 млрд рублей.

"Уверен, что как большие парки, так и маленькие скверы, которые преображаются благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", станут любимыми местами отдыха жителей и гостей городов Нижегородской области", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в прошлом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области было благоустроено 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов направили больше 1,5 млрд рублей.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.