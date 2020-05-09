Отделы ЗАГС Нижегородской области возобновляют личные приемы с 1 июня 2020 года. На сайте главное управления сообщается, что это возможно по предварительной записи (контактные телефоны отделов ЗАГС региона).

При посещении отделов ЗАГС необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Также 1 июня главное управление ЗАГС региона поздравляет всех с Днем защиты детей и сообщает, что за 5 месяцев этого года в Нижегородской области родились 10 919 детей.

В первом полугодии родители чаще всего выбирали для девочек имя София. На втором месте - Виктория, на третьем – Анна. Редкие имена: Жасмин, Венера, Софи, Златислава.

Среди мальчиков лидирует имя Артем. В тройке – Александр и Михаил. Редкие имена: Моисей, Гектор, Севастьян, Нестор.

"Пусть ваши малыши растут здоровыми и крепкими, умными и добрыми, настоящими гражданами нашей великой Родины – России!" – отмечается в поздравлении.

Отметим, что за 5 месяцев 2019 года в Нижегородской области родились 11 907 детей, за 5 месяцев 2018 года – 13 158 детей.