Глава Советского района Владимир Исаев написал заявление на увольнение Политика

Владимир Исаев Фото: Личный архив Владимира Исаева

Глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев написал заявление на увольнение. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

В администрации уточнили, что Владимир Исаев покидает пост по собственному желанию. Сегодня - 1 июня, его последний рабочий день на этом посту.

Исполнять обязанности главы района будет первый заместитель руководителя районной администрации Максим Рысин.

Владимир Исаев занимал должность главы администрации Советского района с января 2017 года.

Напомним, что в конце мая в возглавляемой им администрации прошли обыски. Владимир Исаев объяснил действия правоохранителей оперативными мероприятиями, сказав, что подобные проверки проходят в администрациях постоянно.

Он также тогда добавил, что не намерен увольняться.