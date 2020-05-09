Глава Советского района Владимир Исаев написал заявление на увольнение

Владимир Исаев
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Глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев написал заявление на увольнение. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
В администрации уточнили, что Владимир Исаев покидает пост по собственному желанию. Сегодня - 1 июня, его последний рабочий день на этом посту.
Исполнять обязанности главы района будет первый заместитель руководителя районной администрации Максим Рысин.
Владимир Исаев занимал должность главы администрации Советского района с января 2017 года.
Напомним, что в конце мая в возглавляемой им администрации прошли обыски. Владимир Исаев объяснил действия правоохранителей оперативными мероприятиями, сказав, что подобные проверки проходят в администрациях постоянно.
Он также тогда добавил, что не намерен увольняться.
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