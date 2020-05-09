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Политика

Глава Советского района Владимир Исаев написал заявление на увольнение

01 июня 2020 18:06  [346] Политика
Владимир Исаев

Владимир Исаев

Фото: Личный архив Владимира Исаева

Глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев написал заявление на увольнение. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

В администрации уточнили, что Владимир Исаев покидает пост по собственному желанию. Сегодня - 1 июня, его последний рабочий день на этом посту.

Исполнять обязанности главы района будет первый заместитель руководителя районной администрации Максим Рысин.

Владимир Исаев занимал должность главы администрации Советского района с января 2017 года.

Напомним, что в конце мая в возглавляемой им администрации прошли обыски. Владимир Исаев объяснил действия правоохранителей оперативными мероприятиями, сказав, что подобные проверки проходят в администрациях постоянно.

Он также тогда добавил, что не намерен увольняться.

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