Артиллерийский снаряд обнаружен на месте разрушенного дома в Ленинском районе

Фото:
Местный житель обнаружил снаряд на месте разрушенного дома на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.
В пресс-службе уточнили, что мужчина обнаружил снаряд с помощью металлоискателя, когда обследовал развалины. Он позвонил правоохранителям и на место происшествия выехали сотрудники инженерно-досмотровой группы ОМОН управления Росгвардии.
Специалисты с использованием служебной минно-розыскной собаки обследовали найденный предмет и установили, что перед ними корпус артиллерийского снаряда, не содержащий взрывчатых веществ и не представляющий опасности для жизни и здоровья граждан.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+