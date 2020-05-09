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Происшествия

Артиллерийский снаряд обнаружен на месте разрушенного дома в Ленинском районе

01 июня 2020 18:56  [109] Происшествия

Фото: Росгвардия

Местный житель обнаружил снаряд на месте разрушенного дома на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.

В пресс-службе уточнили, что мужчина обнаружил снаряд с помощью металлоискателя, когда обследовал развалины. Он позвонил правоохранителям и на место происшествия выехали сотрудники инженерно-досмотровой группы ОМОН управления Росгвардии.

Специалисты с использованием служебной минно-розыскной собаки обследовали найденный предмет и установили, что перед ними корпус артиллерийского снаряда, не содержащий взрывчатых веществ и не представляющий опасности для жизни и здоровья граждан.

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