Мощнейшая вспышка произошла на Солнце; начался новый цикл солнечной активности Общество

Фото: С сайта ТАСС со ссылкой на архив © EPA/NASA/SDO

Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце; ученые считают, что это начало нового цикла солнечной активности. Об этом передает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергея Богачева.

"При любом варианте развития событий уверенно можно утверждать одно: новый солнечный цикл начался, и он полностью определит физику нашей звезды на ближайшие одиннадцать лет. Сердце нашего светила по-прежнему бьется в ритме, который установлен из наблюдений Солнца на протяжении последних 400 лет", - рассказал ученый.

ТАСС сообщает, что астрономам давно известно о периодических вспышках на Солнце, в ходе которых светило резко выделяет огромное количество энергии в виде волн видимого света, теплового и рентгеновского излучения. Мощные события такого рода могут нарушать работу спутников на орбите и мешать системам радиосвязи на Земле.

Между тем, испускаемое излучение, считают специалисты, не может отразиться на здоровье людей.