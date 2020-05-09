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Общество

Подрядчик в Дзержинске некачественно выполнил капремонт дома

02 июня 2020 09:12  [1] Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Подрядчик в Дзержинске некачественно выполнил капремонт дома. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 июня 2020 года, по информации СМИ проведена проверка о нарушениях жилищного законодательства при организации работ в многоквартирном доме № 57 по ул. Гайдара.

Прокуратурой Дзержинска установлено, что в июле 2016 года НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области" заключил договор с ООО "СМК "БАРС", по которому компания-подрядчик была обязана провести капитальный ремонт фасада.

Работы по ремонту фасада окончены в 2016 году. Вместе с тем, в мае 2020 года на правом торце дома выявлено отслоение верхнего штукатурного покрытия утеплителя, частично разрушен верхний слой утеплителя и защитной монтажной сетки. Таким образом, работы по капитальному ремонту фасада дома выполнены не качественно.

В связи с этим прокурором города подрядчику внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, другой подрядчик по капремонту школы Вачского района был оштрафован за срыв сроков.

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