Пассажиры нижегородской маршрутки пострадали в ДТП, водитель не установлен Общество

Пассажиры нижегородской маршрутки пострадали во время движения. Как сообщили в УГИБДД по Нижегородской области, водитель этого ДТП не установлен.

Накануне, 1 июня, около 13 часов неустановленный водитель, управляя автобусом ПАЗ 32041405 (маршрут №83), во время движения по ул. Раевского в Автозаводском районе допустил падение пассажиров. В результате, пострадали два человека:

- женщина 1984 г.р. Она самостоятельно обратилась в травмпункт, диагноз - ушиб голени.

- мальчик 2012 г.р. В маршрутке он ехал вместе с мамой. Они самостоятельно обратились в травмпункт, диагноз - гематома левого плеча.

Кроме того, в другом ДТП 1 июня вечером в Сормовском районе водитель ЛиАЗ (маршрут №51) ехал по ул. Сутырина и во время движения допустил падение пассажира. В результате пострадала женщина 1984 г.р. (ушиб спины).