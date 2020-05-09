"ТНС энерго НН" расторгает договор с управляющей компанией-должником в Новинках Общество

С 1 июля 2020 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области – ПАО "ТНС энерго НН" – в одностороннем порядке расторгает договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг ООО "УК "ТСЖ – Регион", которое имеет накопленную непогашенную задолженность за потребленную электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 27 мая этого года общая сумма задолженности ООО "УК "ТСЖ – Регион" за поставленную электроэнергию по договору за период с 1 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года составляет более 182 тысяч рублей.

Принятые в 2018 году поправки к ЖК РФ наделяют энергосбытовую компанию правом в одностороннем порядке расторгать договоры энергоснабжения с управляющими компаниями, если долг таковых за электроэнергию превысил две среднемесячные величины обязательств по оплате.

В связи с расторжением договора энергоснабжения с ООО "УК "ТСЖ - Регион" с 1 июля 2020 года на прямые расчеты за электроэнергию будут приняты жители двух многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:

- Нижний Новгород, п. Новинки, ул. Учительская, дома №8 и №12

Начиная с июля 2020 года передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" до 25 числа каждого месяца.

Заключения письменных договоров энергоснабжения между собственниками жилых помещений в МКД и ПАО "ТНС энерго НН" не требуется – договоры считаются заключенными на неопределенный срок. Кроме того, ПАО "ТНС энерго НН" гарантирует соблюдение прав и законных интересов собственников жилых помещений.

Передавать показания приборов учета и консультироваться по вопросам энергоснабжения можно на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" - nn.tns-e.ru (сервис "Напишите нам" на домашней странице сайта), по телефону Единого контактного центра 8(831)233-09-70, а также в стационарных Центрах обслуживания клиентов и Мобильных офисах компании после снятия режима самоизоляции в Нижегородской области.

Ближайший клиентский центр ПАО "ТНС энерго НН" находится по адресу: Богородск, ул. Ленина, 204. Телефоны: 8 (83170) 2-12-19, 8 (83170) 2-21-18.