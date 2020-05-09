"Транснефть-Верхняя Волга" завершила замену магистрального насосного агрегата на НПС "Макарьево" Бизнес

Фото: Транснефть-Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило работы по замене магистрального насосного агрегата на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Макарьево" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выполнен монтаж насосного оборудования производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (Челябинск). Оно имеет улучшенные ресурсные и эксплуатационные характеристики, позволяющие значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Замена оборудования проводились в период плановой 56-часовой остановки работы НПС "Макарьево". Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО "Транснефть", а также программы повышения энергоэффективности технологических участков магистральных нефтепроводов и магистральных насосных агрегатов. Цель – поддержание высокого уровня надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

В пресс-службе добавили, что в конце июня, после завершения комплексного опробования, новый магистральный насос на НПС "Макарьево" будет введен в эксплуатацию.

Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Сургут - Полоцк возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.