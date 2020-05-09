Нижегородские врачи не дали умереть находящейся на ИВЛ 83-летней женщине с COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Пожилая женщина с коронавирусной инфекцией и уже подключенная к ИВЛ смогла выжить в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам главы области Глеба Никитина, 83-летняя женщина находилась в Борской центральной районной больнице, перепрофилированной под COVID-госпиталь. Пациентка 23 дня была подключена к аппарату ИВЛ в реанимации. Сегодня ее перевели в обычную палату, поскольку больная пошла на поправку.

"Наши врачи – поистине удивительные люди. В это непростое время они не только доказывают на деле свой профессионализм, но и проявляют настоящий героизм, спасая людей от страшной болезни", - сказал глава региона.

Врач-реаниматолог госпиталя Вадим Клепцов рассказал, что женщина больше недели с начала заболевания провела дома и в больницу поступила в очень тяжелом состоянии, поскольку поражение легочных тканей приближалось к максимальному, и врачам пришлось перевести пациентку на искусственную вентиляцию легких. Кроме того, у женщины были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также ранее диагностирован сахарный диабет.

"Мужество и самоотверженность медицинских работников еще раз напоминают всем нам: порой требуется немало усилий, чтобы спасти человека. Поэтому так важно заботиться о своем здоровье, беречь и себя, и своих родных, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, предупредить заболевание", - добавил Глеб Никитин.

По словам Вадима Клепцова, на сегодняшний день в реанимационном отделении госпиталя находятся 10 пациентов с COVID-19 в возрасте от 57 до 91 лет.