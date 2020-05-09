Нижегородские власти поделились новыми данными о заболевших коронавирусом

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Еще 354 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 10 503 человек.
Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, по данным на 2 июня, от инфекции излечился 4 061 нижегородец, около 3,9 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме.
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