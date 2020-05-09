Последние новости рубрики Экономика
02 июня 2020 13:53  [110] Аукцион по благоустройству нижегородского сквера на Звездинке приостановлен из-за жалобы в УФАС
30 мая 2020 09:25  [233] ПСБ начинает прием заявок на кредиты по ставке 2%
28 мая 2020 19:23  [294] Нижний Новгород начал готовится к размещению облигаций-2020 на 4 млрд рублей
28 мая 2020 16:47  [624] Около 1,5 млн рублей направлено из бюджета Дзержинска на проектирование детсада
28 мая 2020 16:32  [972] Фонд "Роснано" начнет создавать производство алкилэтаноламинов в Дзержинске в 2021 году
28 мая 2020 16:04  [401] Дефицит бюджета Нижегородской области увеличен в 1,7 раза
28 мая 2020 14:41  [219] Земля под строительство транспортной инфраструктуры будет предоставляться без торгов, - ЗС НО
28 мая 2020 12:36  [218] Российским регионам разрешили выкупать частные спортобъекты
27 мая 2020 14:18  [474] НПАТ и НЭТ получат из бюджета 40 млн рублей как компенсацию за коронавирус
27 мая 2020 12:17  [289] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 400 млн рублей
Экономика

Аукцион по благоустройству нижегородского сквера на Звездинке приостановлен из-за жалобы в УФАС

02 июня 2020 13:53  [110] Экономика

Фото: с сайта gipernn.ru, Наталия Пылина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Определение подрядчика, который займется комплексным благоустройством сквера на Звездинке, приостановлено из-за жалобы в управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В УФАС поступила жалоба от ООО "Урал Контракт" (Екатеринбург) о нарушении департаментом экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода и управлением благоустройства администрации Нижегородского района требований законодательства.

По мнению заявителя, положения документации электронного аукциона не соответствуют требованиям федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок".

Рассмотрение жалобы ООО "Урал Контракт" будет проходить посредством видеоконференцсвязи 2 июня. 

Напомним, что 21 мая нижегородская администрация разместила аукцион на благоустройство сквера на Звездинке почти за 42 млн рублей.

В контракте прописано, что при благоустройстве предусмотрены демонтажные работы, снос деревьев, ремонт покрытий и дорожек, устройство ограждения, ремонт газона, посадка деревьев и кустарников, устройство бетонных клумб, установка и приобретение малых архитектурных форм.

Работы необходимо выполнить до 1 сентября этого года включительно. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и товары составляет 5 лет.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph