Аукцион по благоустройству нижегородского сквера на Звездинке приостановлен из-за жалобы в УФАС Экономика

Фото: с сайта gipernn.ru, Наталия Пылина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Определение подрядчика, который займется комплексным благоустройством сквера на Звездинке, приостановлено из-за жалобы в управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В УФАС поступила жалоба от ООО "Урал Контракт" (Екатеринбург) о нарушении департаментом экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода и управлением благоустройства администрации Нижегородского района требований законодательства.

По мнению заявителя, положения документации электронного аукциона не соответствуют требованиям федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок".

Рассмотрение жалобы ООО "Урал Контракт" будет проходить посредством видеоконференцсвязи 2 июня.

Напомним, что 21 мая нижегородская администрация разместила аукцион на благоустройство сквера на Звездинке почти за 42 млн рублей.

В контракте прописано, что при благоустройстве предусмотрены демонтажные работы, снос деревьев, ремонт покрытий и дорожек, устройство ограждения, ремонт газона, посадка деревьев и кустарников, устройство бетонных клумб, установка и приобретение малых архитектурных форм.

Работы необходимо выполнить до 1 сентября этого года включительно. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и товары составляет 5 лет.