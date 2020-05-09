Что такое патронаж?

Патронаж – это уход за людьми, которые не способны позаботиться о себе самостоятельно. Такая помощь со временем иногда становится необходимой для пожилых людей. Чем старше пенсионер, тем слабее он становится, у него развиваются хронические болезни. В преклонном возрасте многие уже не в состоянии вести домашнее хозяйство и ухаживать за собой.

В таких ситуациях требуются помощники, которые будут заниматься бытовыми и финансовыми вопросами, обеспечивать медицинский уход. Для таких целей и создан патронаж над пожилыми людьми.

Государство предлагает два вида патронажа над престарелым: опеку и попечительство.

Психически здоровым людям, ограниченным в дееспособности, назначают попечителей. В такой патронаж входят медицинская и гигиеническая помощь, питание, бытовые услуги. Попечителем может стать родственник или другой подходящий человек.

Опеку назначают престарелым людям, которые психически больны. Такие люди не способны самостоятельно принимать важные решения и распоряжаться своим имуществом – этими делами занимается его опекун.

Патронаж предполагает четкие обязанности и подписание договора. Сотрудники, осуществляющие патронаж, должны регулярно отчитываться о проделанной работе. Если работой попечителя недовольны, договор с ним могут расторгнуть.

Если вы нуждаетесь в качественной и надежной помощи, существует хороший вариант: оформить патронаж в частном пансионате.

Патронаж над пожилыми людьми в пансионате

Патронаж над пожилым человеком или инвалидом включает оказание медицинских и гигиенических услуг. Пансионаты для престарелых «Дача» гарантируют:

• Внимательный и ответственный труд персонала;

• Индивидуальный подход к каждому постояльцу;

• Круглосуточный ежедневный присмотр.

Наши сотрудники имеют медицинское образование и опыт. Все они подготовлены к работе с пожилыми людьми. Мы учитываем физическое и психологическое здоровье постояльцев, их индивидуальные особенности и бытовые привычки. Для каждого человека разработана личная лечебная программа.

Мы предлагаем:

• Все необходимые лекарства;

• Полезное питание и индивидуальную диету по состоянию здоровья;

• Гигиеническую помощь;

• Уборку комнат и смену постельного белья ежедневно.

Чем полезен патронаж в пансионате?

Дома пожилой человек не всегда получает нужную помощь. Родным зачастую не хватает времени, знаний, оборудования. В пансионате же есть все необходимое:

• Круглосуточный присмотр без праздников и выходных;

• Личная сиделка с образованием и опытом работы;

• Профессиональный уход за лежачими жильцами;

• Консультации у специалистов.

Сиделки нужны тем пожилым людям, о которых не могут позаботиться родные. Родственники сами выбирают график патронажа. Сиделка всегда находится рядом. Если она отлучается и в этот момент нужна постояльцу, он легко может вызвать ее с помощью специальной кнопки.

Мы хотим, чтобы все наши жильцы чувствовали себя как дома. Всеволожский пансионат для пожилых расположен в спокойной и экологически чистой местности. Мы обеспечиваем полноценный уход, здоровое питание, психологическую помощь и интересный досуг.

Стоимость проживания будет зависеть от разных факторов: состояния здоровья, необходимых услуг и срока проживания в пансионате. Мы предлагаем адекватные цены на услуги и готовы идти навстречу нашим клиентам.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.