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Общество

Нижегородские ученые создали уникальный продукт для борьбы с коронавирусом

02 июня 2020 16:06  [86] Общество

Фото: с сайта стопкоронавирус.рф

Нижегородские ученые включены в борьбу с коронавирусом и создают для этого уникальные продукты.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, резиденты нижегородского технопарка "Анкудиновка" создали питательную среду, в которой вирус сохраняется до трех дней в отличие от существующих аналогов. Нижегородская разработка позволит врачам изучить доставленный им вирус, в том числе и COVID-19, в первозданном виде даже после длительной транспортировки.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, инновационные проекты в сфере биомедицины разрабатываются не только в технопарке "Анкудиновка", но и на площадках Научно-образовательного центра Нижегородской области, в том числе в Центре инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ имени Н.И. Лобачевского и в Приволжском исследовательском медицинском университете.

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