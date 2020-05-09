Обзорная статья о компании ТД «НХИ-Групп»

О компании

ООО ТД «НХИ-Групп» — один из крупнейших в России поставщиков арматуры и элементов для монтажа трубопроводов. Мы помогаем предприятиям различных отраслей промышленности в комплектации трубопроводных систем качественным оборудованием и деталями для многолетней эффективной эксплуатации.

Ассортимент нашего торгового дома

ТД «НХИ-Групп» выполняет поставки элементов трубопроводных сетей для предприятий химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности, энергетики, ЖКХ и многих других отраслей.

В каталоге большой выбор запорной, запорно-регулирующей, предохранительной арматуры. В том числе мы поставляем нашим заказчикам:

все виды задвижек;

шаровые краны;

дисковые поворотные затворы;

регуляторы давления;

обратные, запорные, предохранительные, отсечные, регулирующие клапаны;

отводчики конденсата и другие виды арматуры.

Также представляем полный ассортимент фасонных частей и соединительных деталей, необходимых для монтажа трубопроводов — переходы, тройники, колена, днища, фильтры и многие другие элементы.

Выгодное сотрудничество

ТД «НХИ-Групп» является официальным представителем ведущих российских производителей арматуры и деталей трубопроводов — ООО «НефтеХимИнжиниринг» и ООО Завод «Евродеталь». Мы предлагаем своим клиентам выгодные и удобные условия сотрудничества.

Преимущества для заказчиков:

качественная оригинальная арматура и детали трубопроводов от ведущих российских брендов;

строгое соответствие продукции ГОСТу и другой нормативной документации;

Высокие эксплуатационные характеристики нашей продукции — результат использования современного оборудования, работы квалифицированного персонала и внедрения системы управления качеством;

В каталоге продукции присутствуют 40 000 позиций с подробным техническим описанием;

Мы собрали команду высококвалифицированных сотрудников, которые помогут Вам подобрать ту или иную продукцию, а также ответят на любой Ваш вопрос;

Мы опубликовали цену каждой позиции, таким образом Вы можете рассчитать стоимость Вашей заявки просто добавив товар в корзину;

Вы можете оплатить Ваш заказ по безналичному расчету, через любой банк производящий расчеты в рублях;

Производимая продукция полностью отвечает современным требованиям российских и зарубежных заказчиков, показателям безопасности, долговечности и экологичности.

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