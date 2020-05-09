Огромная свалка образовалась около детского лагеря в Вачском районе

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В ходе проверки территории депутат зафиксировал факт образования несанкционированной свалки бытовых отходов и мусора на указанном участке. Также здесь были отмечены следы работы специализированной техники. По итогам проверки было принято решение отправить запросы в министерство экологии Нижегородской области и региональную Природоохранную прокуратуру, а также обратится в администрацию района с просьбой зафиксировать нарушение и принять меры.
"Местные жители были крайне обеспокоены сложившейся экологической обстановкой. Поэтому я инициировал выездную проверку. Ситуация, действительно, серьезная. Мы осмотрели участок и определили ориентировочные пути решения этого вопроса. В ближайшее время будем принимать конкретные меры. Наличие несанкционированной свалки придает не только неблагоприятный вид данной территории, но и нарушает права жителей на комфортные условия проживания", - отметил Владислав Атмахов.
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