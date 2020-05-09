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Общество

Огромная свалка образовалась около детского лагеря в Вачском районе

02 июня 2020 16:27  [66] Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета регионального парламента по экологии и природопользованию Владислав Атмахов посетил с рабочим визитом Вачский район 2 июня 2020 года. Он также осмотрел несанкционированные навалы мусора на участке у посёлка Филинское (между рекой Кутра и детским лагерем "Дружба").

О сложившейся проблеме депутату во время личного приема рассказала группа жителей Вачского района, которые обратилась к парламентарию за помощью. Жители пояснили, что протяженность свалки составила полкилометра. В своем обращении граждане подчеркнули, что уже не один год нарушители скидывают туда бытовой и строительный мусор. Отходы привозят целыми грузовиками. По словам жителей, они неоднократно обращались с жалобами к местным органам власти, но те так и не реагировали.

В ходе проверки территории депутат зафиксировал факт образования несанкционированной свалки бытовых отходов и мусора на указанном участке. Также здесь были отмечены следы работы специализированной техники. По итогам проверки было принято решение отправить запросы в министерство экологии Нижегородской области и региональную Природоохранную прокуратуру, а также обратится в администрацию района с просьбой зафиксировать нарушение и принять меры.

"Местные жители были крайне обеспокоены сложившейся экологической обстановкой. Поэтому я инициировал выездную проверку. Ситуация, действительно, серьезная. Мы осмотрели участок и определили ориентировочные пути решения этого вопроса. В ближайшее время будем принимать конкретные меры. Наличие несанкционированной свалки придает не только неблагоприятный вид данной территории, но и нарушает права жителей на комфортные условия проживания", - отметил Владислав Атмахов.

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