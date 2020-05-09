Глеб Никитин встретился с победителями праймериз "Единой России" в Гордуму (СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ) Политика

Фото: Единая Россия

Секретарь НРО "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 июня встретился с победителями предварительного голосования в думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба НРО.

В ходе встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, были подведены итоги внутрипартийной процедуры в Нижнем Новгороде.

Всего в голосовании в рамках праймериз приняли участие 37 709 нижегородцев, а итоговая явка составила 3,71% от общего числа избирателей областного центра.

Как отметил Глеб Никитин, в электронном формате процедура была проведена впервые, и нижегородцы успешно прошли этот этап избирательной кампании, несмотря на все трудности.

"Поздравляю каждого участника с прохождением этого важного этапа. Вы преодолели непростой путь электронного формата предварительного голосования и успешно с ним справились. А открытая модель голосования предполагала вовлеченность каждого участника", - сказал Глеб Никитин.

"Всех победителей знаю лично и благодарю за активную позицию. Рассчитываю, что на основных выборах вы достойно представите нашу партию. И еще раз выражаю благодарность нижегородцам, поддержавших участников процедуры своими голосами. Для кандидатов самая главная задача – это постоянный диалог с жителями. Люди должны понимать, что к ним можно обратиться, и ни одно обращение не останется без внимания", - добавил он.

Напомним, что электронное предварительное голосование "Единой России" по отбору кандидатов для последующего выдвижения от партии на основные выборы в городскую думу проходило с 25 по 31 мая. Основные выборы состоятся в сентябре 2020 года.

Свои кандидатуры на участие в процедуре выставили 96 человек. Конкурс в этом году составил почти три человека на место. Среди участников были врачи, преподаватели, спортсмены, представители некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса и волонтерского движения. Что особенно важно, почти половина участников являются представителями молодежи – это люди до 35 лет. Также 27 участников предварительного голосования являются руководителями окружных волонтерских центров партии.

"За время голосования не было зафиксировано ни одного нарушения. На базе регионального исполнительного комитета партии все это время работал ситуационный центр, который оперативно отрабатывал все обращения избирателей", - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Полный список победителей предварительного голосования "Единой России" по избирательным округам для дальнейшего выдвижения от партии на выборы в думу Нижнего Новгорода:

Список победителей предварительного голосования "Единой России" по избирательным округам для дальнейшего выдвижения от партии на выборы в думу Нижнего Новгорода:

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Одномандатный округ №1

Тарасов Владимир Эдуардович, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области

Одномандатный округ №2

Чехов Александр Николаевич, пресс-секретарь Нижегородской областной нотариальной палаты

Одномандатный округ №3

Пономаренко Роман Геннадьевич, руководитель проектного отдела АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области"

Одномандатный округ №4

Скакодуб Валерий Валерьевич, директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО "ГАЗ"

Одномандатный округ №5

Аношкин Владимир Петрович, председатель Совета директоров ООО "Наш Дом"

Одномандатный округ №6

Кузнецова Мария Владимировна, руководитель проектов ООО "Управляющая компания "Группа "ГАЗ"

Одномандатный округ №7

Амельченко Владимир Валерьевич, советник генерального директора ООО "Производственное объединение "ТРАНСГАЗ"

Одномандатный округ №8

Ибрагимов Карим Радикович, директор ООО "Терминал"

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Одномандатный округ №9

Скоробогатова Татьяна Александровна, заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета – начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Одномандатный округ №10

Дранишников Андрей Владимирович, заместитель генерального директора по связям с общественностью и органами власти АО "Теплоэнерго"

Одномандатный округ №11

Миронов Денис Евгеньевич, директор ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области"

Одномандатный округ №12

Севиров Алексей Николаевич, заместитель директора МАОУ "Школа №94"

КАНАВИНСКИЙ РАЙОН

Одномандатный округ №13

Беспалов Александр Анатольевич, председатель правления Ассоциации ТСЖ и ЖСК "Канавино"

Одномандатный округ №14

Самоделкина Мария Александровна, руководитель НРО ВОД "Волонтеры победы"

Одномандатный округ №15

Станчев Руслан Марсович, генеральный директор ООО телекомпания "Волга"

Одномандатный округ №16

Ванькина Инна Вячеславовна, директор ГБУК НО "Нижегородский государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя"

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Одномандатный округ №17

Архипов Александр Сергеевич, начальник хозяйственного отдела ЧУ "ДК им. С. Орджоникидзе"

Одномандатный округ №18

Прокопович Станислав Станиславович, генеральный директор АО "Торгово-производственное предприятие "Канавинское"

Одномандатный округ №19

Ерофеев Юрий Анатольевич, директор МБУ "Спортивная школа "Сормово"

Одномандатный округ №20

Хехнев Александр Владимирович, учитель истории МАОУ "Школа №118 с углубленным изучением отдельных предметов"

СОРМОВСКИЙ РАЙОН

Одномандатный округ №21

Пашинин Павел Дмитриевич, директор по развитию ООО "Нижегородский Завод Теплообменного Оборудования"

Одномандатный округ №22

Иванов Михаил Сергеевич, генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Нижегородская девелоперская компания"

Одномандатный округ №23

Пляскин Сергей Сергеевич, заместитель директора по коммерческим вопросам ООО "Хлеб"

Одномандатный округ №24

Костин Евгений Николаевич, президент нижегородского фонда поддержки и стратегического развития

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН

Одномандатный округ №25

Агафонов Вадим Евгеньевич, генеральный директор ООО УК "ЭКО-ИНВЕСТ"

Одномандатный округ №26

Аржанова Елена Валерьевна, директор ООО "Фрэш Классика"

Одномандатный округ №27

Дектерева Оксана Владимировна, директор по развитию социальных проектов Благотворительного Фонда "Информационно-аналитический центр "Стратегия Нижний"

Одномандатный округ №28

Балакина Ольга Валериевна, заведующая Адвокатской конторой №13 Нижегородской областной коллегии адвокатов

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Одномандатный округ №29

Круглова Анна Вячеславовна, директор по развитию ООО "ГорПроект"

Одномандатный округ №30

Лавричев Олег Вениаминович, председатель совета директоров ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"

Одномандатный округ №31

Домахин Александр Алексеевич, исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" г. Арзамаса Нижегородской области

Одномандатный округ №32

Фельдман Марк Самуилович, вице-президент, управляющий операционного офиса "Нижегородский" ТКБ БАНК ПАО

ПРИОКСКИЙ РАЙОН

Одномандатный округ №33

Устинов Василий Александрович, директор МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Первомайск Нижегородской области"

Одномандатный округ №34

Поддымников-Гордеев Владимир Валерьевич, председатель правления НОО ОФСОО "Федерация КУДО России"

Одномандатный округ №35

Халин Дмитрий Алексеевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО "Детско-юношеский центр "Контакт"