Минюст продлил срок предоставления отчетности для НКО Общество

Минюст продлил срок предоставления отчетности для некоммерческих организаций. Об этом сообщили в ГУ министерства юстиции России по Нижегородской области.



Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции срок предоставления отчетности за 2019 год перенесен на 1 июля 2020 года.

В настоящее время некоммерческие организации могут прислать отчет следующими способами:

- непосредственно поместить его в ящик для приема корреспонденции, расположенный в здании Главного управления Минюста России по Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 1-ая Оранжерейная, 46, 1 этаж;

- отправить письмом с описью вложения;

- разместить на Информационном портале Минюста России

о деятельности некоммерческих организаций в сети Интернет: http://unro.minjust.ru;

- направить электронной почтой (ru52@minjust.ru) при наличии электронной цифровой подписи у уполномоченного лица некоммерческой организации.

Поскольку прием граждан временно ограничен, Главное управление Минюста России по Нижегородской области рекомендует направлять документы для получения государственных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо почтой по адресу: 603022, Нижний Новгород, ул. 1-ая Оранжерейная, 46.

Информацию по вопросам предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в отношении некоммерческих организаций можно получить по следующим телефонам:

(831) 274-60-34 (регистрация некоммерческих организаций)

(831) 274-60-32, 274-60-33, 274-60-31 (отчетность некоммерческих организаций, контроль за деятельностью некоммерческих организаций).