Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем социального работника Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем социального работника. Праздник отмечается ежегодно 8 июня.

"В нашем регионе действует более 100 учреждений социального обслуживания для детей и взрослых, где работает около 5000 человек. В период угрозы распространения коронавируса значение этой деятельности возросло еще больше. На ваши плечи легла забота об одиноких людях, пенсионерах, инвалидах, детях, оставшихся без попечения взрослых.

Спасибо за ваш благородный труд! Благодаря вашей самоотверженности и доброте многие нижегородцы окружены вниманием и душевным теплом, чувствуют, что они не одни и могут рассчитывать на поддержку.



В профессиональный праздник примите огромную благодарность за вашу нелегкую работу, неравнодушие, умение сопереживать и приходить на помощь! От всего сердца желаю вам здоровья, большого счастья, благополучия, успехов в любом начинании!"- отмечается в поздравлении.