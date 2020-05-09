Нижегородский филиал "Т Плюс" принял допмеры безопасности во время плановых испытаний тепловых сетей Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

В этом году Дзержинские и Кстовские тепловые сети приняли дополнительные меры обеспечения безопасности жителей при нахождении вблизи мест проведения гидравлических испытаний. Такие места обозначаются предупредительными аншлагами, также организуется оповещение о проходящих гидравлических испытаниях по громкоговорителю, сообщили в пресс-службе компании.

Тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к проведению поэтапных гидравлических испытаний (опрессовок) участков трубопроводов тепловых сетей по графикам, согласованным с администрациями соответствующих муниципальных образований.

Испытания позволяют выявить и устранить в ходе подготовки к следующему отопительному сезону ослабленные места системы теплоснабжения, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2020/21 гг. Опрессовки проводятся под давлением выше рабочего, во время их проведения возможны порывы тепловых сетей.

Энергетики филиала призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности, которые позволяют избежать несчастных случаев вблизи от тепловых сетей и других объектов коммунального хозяйства.

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не приближаться к поврежденным объектам и немедленно сообщить:

в Дзержинске – в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050 или аварийную службу АО "ДТС" по телефону: 25-95-70;

в Кстове – в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41 или в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых тепловых сетей по телефону 7-97-75.

- предупреждать детей об опасности нахождения рядом с технологическими объектами коммунальных служб.

- водителям автотранспортных средств следует избегать проезда через места парения и скопления воды на дорожном покрытии, остановки на тепловых камерах, а также уделять повышенное внимание при движении вблизи ограждений мест производства ремонтных работ.

В компании просят всех быть более внимательными.