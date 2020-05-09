Последние новости рубрики Политика
03 июня 2020 12:16  [63] "Единая Россия" готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс
03 июня 2020 11:59  [96] "Воспитание патриотизма – это государственная задача", - Наталья Панова
03 июня 2020 10:58  [117] "Единая Россия" подвела итоги электронного предварительного голосования
02 июня 2020 17:22  [254] "Праймериз "Единой России" является хорошим трамплином для дальнейшей работы", - Андрей Дахин
02 июня 2020 16:51  [387] Глеб Никитин встретился с победителями праймериз "Единой России" в Гордуму (СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ)
02 июня 2020 16:45  [451] Замминистра внутренней политики Нижегородской области Маргарита Красилевская рекомендована на пост председателя избиркома
02 июня 2020 14:32  [385] Рассмотрение иска экс-главы Канавинского района Михаила Шарова приостановлено
01 июня 2020 18:06  [3513] Глава Советского района Владимир Исаев написал заявление на увольнение
01 июня 2020 16:14  [363] "Единая Россия" подвела первые итоги праймериз в думу Нижнего Новгорода
01 июня 2020 15:16  [377] Оксана Кислицына покинула пост председателя избиркома Нижегородской области
Политика

"Воспитание патриотизма – это государственная задача", - Наталья Панова

03 июня 2020 11:59  [96] Политика

"Одна из самых важных поправок к Конституции – та, что касается патриотического воспитания подрастающего поколения", - считает директор Нижегородского Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова Наталья Панова. Отметим, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 1 июля этого года.

"Мы должны передать детям и молодежи чувство сопричастности к тому, что происходит в стране. Чтобы ребенок твердо знал, что он гражданин великого государства, ценил свою семью, с уважением относился к людям, которые его воспитывают: к педагогам школы, учреждений дополнительного образования и прочее", - говорит Наталья Панова.

"Взрослому поколению не нужно объяснять понятие "патриотизм", мы с этим выросли, живем, и для нас это абсолютно нормальные, непреходящие ценности. Будущим поколениям эти ценности нужно прививать, и не просто на словах, а через личное отношение, примеры. Скажем, пост №1 у Вечного огня в Нижегородском кремле охраняют лучшие ученики школ, замечательные ребята. Они несут почетную вахту, сменяя друг друга, и в снег, и в холод, и в жару. Этот пост в Нижегородском кремле, у мемориала Славы, ни на день не прекращал свою работу, и к традиционному ритуалу смены почетного караула нижегородцы относятся с неизменным уважением и почтением", - напомнила она.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph