"Воспитание патриотизма – это государственная задача", - Наталья Панова Политика

"Одна из самых важных поправок к Конституции – та, что касается патриотического воспитания подрастающего поколения", - считает директор Нижегородского Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова Наталья Панова. Отметим, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 1 июля этого года.



"Мы должны передать детям и молодежи чувство сопричастности к тому, что происходит в стране. Чтобы ребенок твердо знал, что он гражданин великого государства, ценил свою семью, с уважением относился к людям, которые его воспитывают: к педагогам школы, учреждений дополнительного образования и прочее", - говорит Наталья Панова.

"Взрослому поколению не нужно объяснять понятие "патриотизм", мы с этим выросли, живем, и для нас это абсолютно нормальные, непреходящие ценности. Будущим поколениям эти ценности нужно прививать, и не просто на словах, а через личное отношение, примеры. Скажем, пост №1 у Вечного огня в Нижегородском кремле охраняют лучшие ученики школ, замечательные ребята. Они несут почетную вахту, сменяя друг друга, и в снег, и в холод, и в жару. Этот пост в Нижегородском кремле, у мемориала Славы, ни на день не прекращал свою работу, и к традиционному ритуалу смены почетного караула нижегородцы относятся с неизменным уважением и почтением", - напомнила она.