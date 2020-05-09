"Единая Россия" готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс Политика

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс. Инициативу обсудили на онлайн-совещании "Единой России", сообщили в НРО партии.

"При разработке законопроекта мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала пандемии. Напомню, что согласно социологическим исследованиям, к середине апреля число россиян, работающих дистанционно, достигло 14%. А количество таких вакансий выросло на фоне общего спада на рынке труда. С одной стороны, стало очевидно, что многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания пандемии — примерно четверть компаний планируют это делать. Это серьезная экономия на аренде офиса", — сказал председатель партии Дмитрий Медведев.

При этом он отметил, что формат "удаленки" востребован и среди работников — порядка 40% человек из 17 тысяч опрошенных через общественные приемные партии в 77 регионах страны хотят и дальше работать удаленно. Однако при этом почти четверть столкнулись с нарушениями их трудовых прав.

Суть предлагаемых изменений

Речь идет о регламентации временного перевода на дистанционную работу и о частичной удаленной занятости. Согласно проекту поправок, если это не предусмотрено трудовым договором, между работодателем и сотрудником должно заключаться отдельное соглашение — для исключения спорных ситуаций касательно зарплаты и графика. Во-вторых, максимально разрешается электронный документооборот — без использования электронной подписи для упрощения процесса, однако с закреплением в трудовом договоре приемлемых норм авторизации документов.

Наибольшие споры, по словам первого заместителя председателя фракции в Госдуме, Андрея Исаева, вызвало закрепление права сотрудника на "удаленке" быть офлайн. Парламентарий отметил, что дистанционный работник не защищен окончанием рабочего дня — работодатель зачастую считает себя вправе беспокоить его в любое нерабочее время.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в свою очередь, предложил организовать максимально широкое обсуждение в регионах — с представителями местных профсоюзов. Собранные мнения планируется предоставить в Госдуму для подготовки ко второму чтению.

Дмитрий Медведев отметил, что подготовить законопроект к внесению в федеральный парламент нужно максимально быстро.

"Действительно, необходимо широкое обсуждение. Эта тема касается миллионов людей. Подчеркиваю, это очень важный документ. К этой проблематике мы вернемся в дальнейшем", — резюмировал председатель партии.

Депутат Госдумы Артем Кавинов отметил, что сегодня фракция "Единой России" уже прорабатывает соответствующие поправки.

"Конечно, нужно учесть возможности электронного оформления всех документов, в том числе больничных листов. Необходимо регламентировать рабочее время, какой период работник имеет право находится в режиме офлайн. Также в поправках есть возможность использования работодателем комбинированного режима в связи с непредвиденными обстоятельствами", - рассказал Кавинов.