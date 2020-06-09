"Мы гордимся своей Родиной", - Евгений Лебедев Политика

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично председатель парламента Евгений Лебедев поздравил жителей региона с Днем России.

"Декларация о государственном суверенитете РСФСР, принятая 12 июня 1990 года, положила начало новому этапу в жизни страны. Был взят курс на построение демократического правового государства.

Сегодняшний праздник символизирует мощь и величие российской державы, незыблемость ее границ и ценностей. Наша страна уникальна, ей нет равных в истории и традициях, необъятной территории и просторах, множестве народностей и конфессий, разнообразии природно-климатических зон и часовых поясов, богатстве природных ресурсов и культурного наследия.

Россия прошла тернистый путь становления своей государственности, чтобы сегодня каждый из нас мог ощутить себя частью великой страны. Мы гордимся своей Родиной и в наших силах сделать ее еще более сильной и процветающей! В этот праздничный день желаю всем здоровья, добра, мира и новых достижений на благо Отечества!" – отмечается в поздравлении.