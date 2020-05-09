В гости к Белой даме, или экскурсия из Праги в замок Рожмберк

Отправиться на экскурсию из Праги в замок Рожмберк рекомендуется прежде всего любителям старинной архитектуры и мистических историй, но и другие туристы не будут разочарованы, ведь замок расположен в очень живописной местности над рекой Влтавой, а добраться до него из чешской столицы можно за 2,5-3 часа. Прекрасно сохранившийся замок предлагает гостям интересную экспозицию и разнообразные развлечения, но все же главная его "изюминка" - это многочисленные легенды, в том числе и о загадочной Белой даме.

Факты и легенды

В истории замка нет ничего необычного: подобно многим другим средневековым крепостям, он был основан в 13 в. одним из представителей могущественного феодального клана Витковичей. Позднее он перешел к ветви этого клана, именовавшей себя Розенбергами или Рожмберками. В 17 веке род Рожмберков угас, и замок попал в руки фельдмаршала и графа Карла де Бюкуа, выходца из Франции. Его потомки владели Рожмберком вплоть до 1945 г., когда замок стал собственностью государства.

Но если историческая хроника суха и банальна, то народное творчество, наоборот, необычайно ярко и прихотливо. Строгий замок на холме породил множество преданий, а его залы и переходы фантазия местных жителей "заселила" выходцами из потустороннего мира. Самая известная легенда связана с Белой дамой - Перхтой Рожмберк, жившей в середине 15 в. Отец выдал девушку замуж за графа Лихтенштейна, но брак оказался неудачным. О причинах разлада между супругами предания рассказывают по-разному: то ли старик Рожмберк не выплатил приданое, то граф Лихтенштейн оказался садистом и развратником. Так или иначе, Перхта вернулась в отчий дом, где и жила долгие годы в уединении и тоске. Когда муж приехал просить прощения, она отказалась с ним примириться, и взбешенный Лихтенштейн проклял Перхту, пообещав, что и после смерти ее душа не будет знать покоя. С тех пор призрак несчастной в белом платье блуждает по замку темными ночами (о других легендах, в том числе и о еще одном проклятии - монаха, рассказывается в этой статье).

Что посмотреть

На посещение Рожмберка стоит выделить как минимум полдня: в замке можно увидеть немало интересного, и туристам предлагается два варианта экскурсии. Первый посвящен Средневековью: гости замка проходят по старинным залам первого этажа, любуясь тщательно восстановленными историческими интерьерами. Выбрав эту экскурсию, вы, среди прочего, увидите:

1) галерею с резными деревянными потолками, украшенную гербами и портретами;

2) столовую и банкетный зал;

3) оружейную комнату с коллекцией доспехов;

4) гостиную с камином и огромной люстрой.

Второй вариант экскурсии предусматривает осмотр помещений 2-го этажа, где все дышит не Средневековьем, а более близкой к нам эпохой 19 столетия. Туристам предоставляется возможность перенестись в мир последних владельцев замка: узнать, как они сервировали стол, чем занимались в свободное время и т.д. Экскурсия охватывает все стороны повседневной жизни, в том числе и такие интимные, как туалет. Автентичная мебель и другие вещи расставлены так, что кажется, будто хозяева покинули эти покои совсем недавно.

Посетителям замка также рекомендуется посещение камеры пыток и подъем на башню, с которой открываются завораживающие виды окрестностей. А если этого недостаточно, можно предаться развлечениям, связанным с легендами Рожмберка, например, попытаться найти бронзовую статуэтку слона, якобы приносящую счастье, или попробовать разгадать таинственную надпись на портрете Перхты: тот, кто это сделает, освободит душу Белой дамы и разбогатеет. В вечернее время летом сотрудники замка предлагают туристам поучаствовать в мистическом шоу и отыскать привидения, прячущиеся в темных уголках Рожмберка.

Достойным завершением экскурсии из Праги в Рожмберк станет знакомство с одноименным городком, лежащим у подножия замка. В теплое время года прогулку по живописным улочкам можно дополнить отдыхом у реки под сенью деревьев.

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