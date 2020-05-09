Коронавирус: симптомы и особенности протекания заболевания

2020 год многим запомнится как период введения ограничительных мер и высокой заболеваемости людей. К сожалению, причиной такой ситуации стала объявленная пандемия, которую спровоцировал новый вирус коронавирусной инфекции. онлайн карта распространения коронавируса позволяет узнать как обстоят дела в России и в мире.

Особенности вируса

SARS-CoV-2 – вирус нового типа, достаточно быстро поражающий дыхательную систему человека. Впервые о нем заговорили в Китае, еще в конце 2019 года. К сожалению, некоторые страны выбрали неправильную стратегию, что привело к высокой заболеваемости людей.

Коронавирусная инфекция воздействует на разные группы людей по-своему. Больше всего в зоне риска люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями дыхательной системы, сахарным диабетом и ожирением.

Данное заболевание, как и большинство острых респираторных вирусных инфекций, проявляется следующими симптомами:

1. Повышение температуры тела.

2. Быстрая утомляемость.

3. Сильная потливость.

4. Сухой кашель.

Обычно это симптомы легкой формы тяжести заболевания, и таким пациентам не требуется госпитализация. Однако, вирус достаточно быстро прогрессирует, поэтому может вызывать серьезные осложнения. Тяжелая форма заболевания проявляется следующими симптомами:

1. Затрудненное дыхание и одышка.

2. Боли в грудной клетке.

3. Нарушение речи.

Если у пациента появились вышеупомянутые симптомы, необходимо срочно обратиться к доктору. Прежде чем посещать медицинское учреждение, обязательно уведомьте по телефону о наличии данных симптомов. В большинстве случаев, чтобы не подвергать опасности других людей, лечащий доктор приезжает на дом.

При протекании заболевания в тяжелой форме, пациента госпитализируют в инфекционную больницу для дальнейшего лечения.

Людям, у которых коронавирусная инфекция проявляется в легкой или средней форме тяжести, показано симптоматическое лечение в домашних условиях.

Обычно начало заражения и появление первых симптомов происходит через 5-6 дней. Однако, в некоторых случаях период заражения может длиться до 14 дней.

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